Muğla’da Yüzlerce Sentetik Hap Ele Geçirildi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir şahsın yapılan üst ve ev aramasında 2 bin 16 adet sentetik ecza hapı çıktı. Şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından M.G. (26) isimli şahsın üstünde ve evinde yapılan arama gerçekleştirildi. Yapılan arama kapsamında 2 bin 16 adet sentetik hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli M.G.(26) çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kaynak: İHA