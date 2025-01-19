Muğla’da Yüzlerce Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından M.G. (26) isimli şahsın üstünde ve evinde yapılan arama gerçekleştirildi. Yapılan arama kapsamında 2 bin 16 adet sentetik hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli M.G.(26) çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA