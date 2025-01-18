Baskın Yapılan Evden Çıkanlar Şoke Etti, Uyuşturucu Ararken Buldukları Korkuttu
Sakarya’da yürütülen bir uyuşturucu operasyonunda ele geçirilenler polis ekiplerini şaşkına çevirdi. 60 yaşındaki şüphelinin evinde yapılan aramada 4 kilogram kubar esrar ile 1 adet kılıç ele geçirildi.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ekiplerin karşılaştıkları manzara korkuttu.
Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 60 yaşındaki H.A. isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 4 kilogram kubar esrar, 2 adet av tüfeği, 1 adet kılıç ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli H.A. gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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