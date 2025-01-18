Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltında

Kırklareli’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucunun yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 çeyrek altın, Reşat altını, yarım altın ile 86 bin 135 lira da ele geçirildi.

Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltında

Kırklareli’nde kent merkezi ile Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Ekipler, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler narkotik dedektör köpek yardımıyla evin bahçesinde gizlenmiş kavanoz içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 çeyrek altın, Reşat altını, yarım altın ile 86 bin 135 lira ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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