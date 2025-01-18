'Yenidoğan Çetesi' Davasında Reddi Hakim Talebine Ret

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın 14 Ocak'taki duruşmasında, sanık avukatları tarafından yapılan reddi hâkim talebi, bir üst mahkeme olan Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesine iletildi.

ÜST MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Başvuruyu değerlendiren üst mahkeme, reddi hâkim taleplerinin ayrı ayrı reddine karar vererek, dava dosyasını ilgili mahkemeye geri gönderdi.

Davanın görülmesine mevcut heyetle 18 Şubat'ta devam edilecek.

Kaynak: AA