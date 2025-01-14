Hakim O Sözlere Acımadı: Yenidoğan Davasında Mahkeme Salonu Karıştı

İstanbul ve Tekirdağ’da SGK’dan haksız kazanç sağlama uğruna yenidoğan bebeklerin hayatını kaybetmesine neden oldukları suçlamasıyla yargılanan ‘Yenidoğan Çetesi’nin davasında ikinci duruşmanın ikinci celsesi başladı.

Dün sanık avukatları tarafından istenen savcının değiştirilmesi talebinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildiği öğrenildi.

Öte yandan mahkemenin sanık savunmalarının ardından ara kararını bugün açıklaması bekleniyor.

11.17 MAHKEME SALONU KARIŞTI

Örgütün elebaşı olduğu suçlamasıyla yargılanan Fırat Sarı'nın avukatı, mahkeme heyetiyle bir tartışma yaşadı. Sarı'nın avukatı, müvekkilinin ifadesinin usulsüz şekilde alındığını savunurken, söz konusu ifadelere mahkeme başkanından tepki geldi.

Avukatın salondan çıkarılmasına karar verilirken, avukatın direnmesi sonucu devreye polis girdi ve söz konusu kişi mahkeme salonundan çıkarıldı.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

HASTANELERE KAYYIM ATANDI

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ Çorlu'daki bazı hastanelerin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti. Ayrıca, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirilmişti.

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin başlatılan yeni soruşturma kapsamında, 11 şüpheli tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol şartı uygulanmış, 1'i ise savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Söz konusu soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi