Yöneylem Araştırma'dan Son Seçim Anketi Geldi! AKP ve CHP Arasındaki Fark Sadece Yarım Puan, Hangisi Birinci Sırada?

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, son anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonucuna göre, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra AKP birinci parti oldu, CHP ise ikinci parti olarak konumlandı.

İşte anketin sonuçları:

AKP: Yüzde 31.4

CHP: Yüzde 30.9

DEM Parti: Yüzde 9.5

MHP: Yüzde 8.4

Zafer Partisi: 4.5

İYİ Parti: 3.6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.2

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2.5

Anahtar Parti: Yüzde 1.9

Diğer: Yüzde 4.1

Kaynak: Haber Merkezi