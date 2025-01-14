Yöneylem Araştırma'dan Son Seçim Anketi Geldi! AKP ve CHP Arasındaki Fark Sadece Yarım Puan, Hangisi Birinci Sırada?
Yöneylem Araştırma'nın son seçim anketine göre, AKP; CHP'nin yarım puan önünde yer alıyor. AKP ve CHP'yi ise sırasıyla DEM Parti ve MHP takip ediyor.
Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, son anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonucuna göre, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra AKP birinci parti oldu, CHP ise ikinci parti olarak konumlandı.
İşte anketin sonuçları:
- AKP: Yüzde 31.4
- CHP: Yüzde 30.9
- DEM Parti: Yüzde 9.5
- MHP: Yüzde 8.4
- Zafer Partisi: 4.5
- İYİ Parti: 3.6
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.2
- Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2.5
- Anahtar Parti: Yüzde 1.9
- Diğer: Yüzde 4.1
Kaynak: Haber Merkezi