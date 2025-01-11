MetroPOLL’den Dikkat Çeken Anket! 'AKP’nin Oylarının Yükselme Nedeni…' Diyerek Açıkladı

Türkiye'nin gündeminde yakın tarihte planlanan bir seçim yokken, ekonomik kriz başta olmak üzere pek çok sebepten erken seçim çağrıları yapılıyor. Bu sebeple anket şirketleri de her an bir seçim dönemine girilecek gibi çalışmalarına hız verdi. Siyasi partilerin ve isimlerin kamuoyu üzerindeki gücünü ölçmenin yollarından biri olan anketlerde, uzun zaman sonra ilk kez iktidarın yükselişe geçmesi dikkat çekti.

MetroPOLL Araştırma’nın aralık ayı anketine göre AKP, aylar sonra ilk kez CHP’yi geçerek birinci parti oldu. Kararsızlar dağıtıldığında AKP yüzde 32,8, CHP ise yüzde 29,4 oy aldı. Bu durumun, iktidarın, Suriye'de yaşananlara karşı olan politikalarıyla ilgili olup olmadığı tartışma konusu oldu.

ÇOĞUNLUK POLİTİKALARI 'BAŞARISIZ' BULUYOR sak

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı anket ise çarpıcı sonuçları gözler önüne serdi. Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrildiği 8 Aralık'tan bir hafta sonra, yani 14-21 Aralık tarihleri arasında yapılan ankete göre; çoğunluk Türkiye'nin Suriye politikalarını başarısız buluyor.

"Hükümetin Suriye politikasını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği anket katılımcılarının yüzde 11,1'i "Çok başarılı" derken, yüzde 30,7'si de "Başarılı" dedi. "Başarısız" diyenlerin oranı yüzde 36,2 iken, "Çok başarısız" diyenlerin oranı ise 12,1 oldu. Yüzde 9,9 ise "Fikrim yok" dedi.

ZAM ORANLARI DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Böylece iktidarın Suriye politikalarını başarılı bulanların toplam oranı yüzde 41,8, başarısız bulanların oranı ise yüzde 48,3 oldu. Özer Sencar, bu veriler için "Aralık ayında AKP oylarındaki artışın sebebi Suriye’deki gelişmeler. Ocak ayında ise muhtemelen emekli ve çalışanlara yapılan zam oranlarının etkisini göreceğiz" yorumunu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi