CHP'li Başarır'dan 'Erken Seçim' Açıklaması: 'Saray'ın Çevresinde Konuşuluyor' Diyerek, O Tarihi İşaret Etti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, erken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, "Sarayın çevresinde konuşulan, pek duyulmayan bir konu var; Ağustos'un son haftasında belki bir seçim düşünülebilir diyorlar" ifadelerini kullandı.

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CHP'li Başarır'dan 'Erken Seçim' Açıklaması: 'Saray'ın Çevresinde Konuşuluyor' Diyerek, O Tarihi İşaret Etti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, erken seçime ilişkin önemli açıklamalarda açıklamalarda bulundu. Ağustos ayının son haftasına dikkati çeken Başarır, "2026 sonrasına kalırsa, yokuz. Kesinlikle hayır" dedi.

Sözcü TV'de konuşan Başarır, şu açıklamayı yaptı:

"'Aday olabilir miyim?' diye düşünüyor. Sadece anayasal boyut yok ki bunun. 360 milletvekili seçimlere beş ay, dört ay kala Meclis kararıyla seçim kararı alırsa, yeni bir aday olacağını düşünüyor. Bu oyuna kimsenin gelmemesi lazım. Çünkü onların sayısı 317.

'SARAY'IN ÇEVRESİNDE KONUŞULUYOR'

Ben hemen seçim isteyenlerdenim. Ağustosun son haftasında bu ülkede bir seçim kararı alınabilir mi? Alınabilir. Sarayın çevresinde konuşulan, pek duyulmayan bir konu var: Ağustosun son haftasında belki bir seçim düşünülebilir diyorlar. Ama yapmazsa, bilin ki kendi adaylığını garantiye alacak çoğunluğu bulana kadar bu işi zorlayacak. Dolayısıyla, belki de erken seçime ihtiyaç kalmayacak şekilde bir anayasa değişikliği ve zamanında seçim yolu da denenebilir. Ama 400 sayıyı bulmaları imkansız; 360'da referanduma gitmez, bu referandumdan onun yaptığı bir Anayasa geçmez. Bunların hepsini çok iyi biliyor.

'2026 SONRASINA YOKUZ'

Ama yazın bir seçim olabilir mi? Olabilir. Çünkü yaklaşık iki buçuk yıl olmuş olacak. O zaman CHP de buna evet der. Ama 2026 sonrasına kalırsa, yokuz. Kesinlikle hayır."

Kaynak: Sözcü

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