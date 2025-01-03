ORC Araştırma Son Anketi Paylaştı! Siyasetin En Etkili İsmi Kim? Belediye Başkanları Arasında İlk Sırayı Kim Kaptı?

ORC Araştırma, 5 bin 900 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmelerde katılımcılara "2024 yılını değerlendirdiğinizde, siyasette etkili olduğunu düşündüğünüz isimleri söyler misiniz?" diye sordu. Alınan yanıtlara göre anketten en çok çıkan 20 isim şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 33.7 Ekrem İmamoğlu: Yüzde 29.0 Özgür Özel: Yüzde 25.6 Hakan Fidan: Yüzde 17.4 Devlet Bahçeli: Yüzde 15.8 Mansur Yavaş: Yüzde 13.6 Ali Yerlikaya: Yüzde 11.9 Ümit Özdağ: Yüzde 10.4 Fatih Erbakan: Yüzde 9.2 Ali Mahir Başarır: Yüzde 7.5 Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 6.3 Gürsel Tekin: Yüzde 6.1 Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 4.8 Murat Kurum: Yüzde 4.4 Turhan Çömez: Yüzde 3.4 Mustafa Sarıgül: Yüzde 3.2 Mustafa Destici: Yüzde 2.8 Cemal Enginyurt: Yüzde 2.1 Ahmet Davutoğlu: Yüzde 1.7 Ali Babacan: Yüzde 1.3

51 ilde 9 bin 600 kişiyle yapılan görüşmede katılımcılara "31 Mart 2024'ten bu güne değerlendiğinizde, Belediye Başkanınızı Başarılı Buluyor musunuz?" diye soruldu. İşte başarı oranı en yüksek bulunan 10 il belediye başkanı:

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: Yüzde 59.3 Tokat Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu: Yüzde 58.9 Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: Yüzde 58.5 Çankırı Belediye Başkanı İ. Hakkı Esen: Yüzde 57.8 Bilecik Belediye Başkanı Melek. M. Subaşı: Yüzde 56.3 Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun: Yüzde 55.9 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yüzde 55.0 Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: Yüzde 54.7 Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci: Yüzde 53.9 Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan: Yüzde 53.2

30 büyükşehir, 245 ilçede 15 bin 400 katılımcıya "31 Mart 2024'ten bu güne değerlendiğinizde, Belediye Başkanınızı Başarılı Buluyor musunuz?" diye soruldu. Buna göre en başarılı bulunan 10 büyükşehir ilçe belediye başkanı şöyle sıralandı:

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer: Yüzde 65.9 Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: Yüzde 64.1 Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun: Yüzde 62.4 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: Yüzde 61.5 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş: Yüzde 61.2 Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan: Yüzde 59.9 Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Yüzde 59.3 İzmit Belediye Başkanı Fatma K. Hürriyet: Yüzde 59.0 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: Yüzde 58.4 Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu: Yüzde 58.2

30 büyükşehirde 15 bin 400 katılımcıya "31 Mart 2024'ten bu güne değerlendiğinizde, Belediye Başkanınızı Başarılı Buluyor musunuz?" diye soruldu. İşte başarı oranı en yüksek 10 büyükşehir belediye başkanı:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 59.7 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 58.3 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: Yüzde 57.8 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 57.4 Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 57.0 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yüzde 56.5 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: Yüzde 56.1 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Yüzde 55.2 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer: Yüzde 54.9 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: Yüzde 54.5

Kaynak: Haber Merkezi