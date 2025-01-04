Son Seçim Anketi: İkinci Tura Kim Kalır? İşte Oy Oranları...

Ankara Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi. Ankette, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çoklu aday senaryosunda nasıl bir dağılım ortaya çıkıyor?" sorusuna yanıt arandı.

İKİNCİ TURA KİM KALIR?

Sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 32.9 ile ilk sırada yer alıyor ancak oy oranı 2023'e göre yüzde 16 daha düşük. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin adayı ve Mansur Yavaş'ın bağımsız aday olması durumunda katılımcıların tercihi yüzde 24.9 oy oranıyla İmamoğlu oldu. Bu senaryoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu ikinci turda rakip oluyor.

Diğer adayların oy oranları şöyle:

Mansur Yavaş yüzde 21.2

DEM adayı yüzde 4.7

Zafer Partisi adayı yüzde 2.2

Müsavat Dervişoğlu yüzde 2

Fatih Erbakan yüzde 1.6

Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1

Kararsız yüzde 3.9

Fikrim yok yüzde 2.2

Diğer yüzde 3.3