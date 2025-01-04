CHP'li İsimden Cumhurbaşkanı'na 'Tarım Kredi Kooperatifi' Çağrısı: Amacından Uzaklaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilere destek olma amacından uzaklaştığını ve ticari bir işletme gibi hareket ettiğini savundu. Adem, çiftçilerin yok sayıldığını belirttiği açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bir çağrıda bulundu. Adem, Erdoğan’ı bu konuda bir adım atmaya çağırdı.

Adem, açıklamalarında, , “Tarım Kredi Kooperatifleri, kuruluş amacı çiftçiyi desteklemek, uygun maliyetlerle girdi sağlamasını ve ürünlerini kârlı şekilde pazarlamasını sağlamak olan bir kuruluştur. Ancak son yıllarda bu kurum, çiftçinin yanında olmak yerine, piyasadaki ticari aktörler gibi davranmaya başlamış; çiftçilerin alın teri üzerinden bir ticaret mekanizmasına dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ‘rant merkezi’ haline getirildiğini söylediği açıklamasında, “Geçtiğimiz günlerde gizli kapaklı açıklanan 2023 yılı Tarım Kredi Kooperatifleri faaliyet raporu, bu vahim dönüşümü net bir şekilde ortaya koymaktadır. Raporun detayları, çiftçinin hakkının nasıl gasp edildiğini ve bu durumun sürdürülemez olduğunu gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullanarak, rapora ilişkin şu bilgileri verdi:

'GÜBRE SATIŞLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ...'

130 milyar liralık öz kaynağın yalnızca 31 milyar lirası çiftçiye kredi olarak kullandırılmıştır. Geriye kalan kaynakların nerelere harcandığı bilinmemektedir.

Ziraat Bankası ve piyasadan alınan 80 milyar lira kredinin yalnızca %37’si çiftçiye yansıtılmıştır. Bu kredilerin geri kalanı çiftçi dışındaki harcamalara aktarılmıştır.

Çiftçilere uygun maliyetli girdi sağlamakta zorlanan Tarım Kredi, gübre satışlarında da ciddi bir düşüş yaşamıştır. Gübre satışları bir yılda 1,6 milyon tondan 1,5 milyon tona düşmüştür.

'KAR ODAKLI BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜ'

Bu rakamlar, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçinin sorunlarına çözüm üretmek yerine kâr odaklı bir yapıya dönüştüğünü açıkça göstermektedir. Faaliyet raporu, Tarım Kredi Kooperatiflerinin stratejik ürünlerdeki alımlarının çarpıcı biçimde azaldığını ortaya koymaktadır:

•Buğday alımı %44 oranında düşmüştür.

•Arpa alımı %58, mercimek %13, nohut %13 oranında azalmıştır.

•Yemlik buğday alımı, 40 bin tondan yalnızca 1.300 tona gerilemiştir.

•Zeytin alımı %81, zeytinyağı alımı ise %77 oranında düşmüştür.

Bu tablo, çiftçinin emeğine değer verilmediğini ve Tarım Kredi’nin çiftçi dostu bir kurum olmaktan tamamen uzaklaştığını göstermektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri ’ne üye olan çiftçi sayısındaki azalma da bu yapıya olan güvenin eridiğini kanıtlamaktadır.

•2022 yılında 396 bin olan ortak sayısı, 2023 yılında 383 bine düşmüştür.

•Bir yılda 12.660 çiftçi, Tarım Kredi’den ayrılmak zorunda kalmıştır.

ERDOĞAN'A DÖRT ÇAĞRI

Tarım Kredi Koopereatif Marketleri’nin çiftçiden doğrudan alım yapmadığının altını çizen Adem, Erdoğan’a şu 4 çağrıda bulundu:

1.Devlet Denetleme Kurulu derhal devreye sokulmalı ve kurumun tüm mali yapısı detaylı bir şekilde incelenmelidir.

2.Hukuki ve idari soruşturma başlatılarak çiftçinin hakkını gasp edenler yargı önüne çıkarılmalıdır.

3.Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçiye destek olma amacına uygun şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

4.Kooperatiflerin yönetimi, çiftçinin yararını önceleyen bir anlayışla şekillendirilmelidir.

Kaynak: Haber Merkezi