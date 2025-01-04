Ahmet Türk'ten Dikkat Çeken Açıklama: 'İki veya Üçüncü İmralı Ziyaretinde Silah Bırakma Çağrısı Gelebilir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışındaki tarihi çağrısı sonrası DEM Parti heyetinden Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde görüştü.

Görüşme sonrası DEM Parti siyasi partilerle kritik temaslarına başladı. İlk temas 2 Ocak'ta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleşti. Buldan ve Önder ile birlikte yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de heyette yer aldı. En kritik temas ise MHP lideri Bahçeli ile olan görüşmeydi.

DEM-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ NASIL GEÇTİ?

DEM Parti heyetinin Bahçeli ile görüşmesi 40 dakika sürdü. Görüşmede neler konuşulduğu merak konusu oldu. Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'e konuşan Ahmet Türk, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk, Bahçeli görüşmesinin nasıl geçtiğine ilişkin "İyi bir görüşme oldu. Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bir başlangıçtır bu" dedi.

AHMET TÜRK'TEN 'SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI' AÇIKLAMASI

Bahçeli'nin tavrına ilişkin konuşan Türk, "Bahçeli’nin tavrı çok olumluydu, gerçekten saygılı ve samimi olduğunu görüyorsunuz. Genel bir sohbetti" ifadelerini kullandı. Görüşmede, tüm siyasi partilerin sürece katkısının nasıl olacağı üzerinde durduklarını söyleyen Türk, AKP cephesinden bazı isimlerden gelen 'silah bırakma' iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı’ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor. Kendisi de ‘parlamentoda çözülmesi gerekiyor’ dedi. Parlamentodaki partilerin düşünceleri önemli. Bunlar da değerlendirilecek. Bu bir başlangıç adına süreç diyemeyiz."

İLK TEMASLARDA NE OLMUŞTU?

Kurtulmuş ile görüşme sonrası Önder kısa bir açıklama yaparak "Yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik. Şimdi Sayın Bahçeli ile devam edecek bu. Sanırım pazartesi CHP, AK Parti ve Meclis'te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız" demişti. Görüşmenin iyi geçtiğini söyleyen Önder, bir gazetecinin "Umutlu musunuz?" sorusunda "Tabii ki" yanıtını vermişti.

DEM Parti heyetinin en kritik görüşmesi ise Kurtulmuş'tan sonra gerçekleşmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, heyeti kapıda karşılamıştı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 40 dakika sürmüştü. Ahmet Türk'ün Bahçeli'ye Mardin işi kehribar tespih hediye ettiği öğrenilmişti.

TAKVİM NETLEŞMİŞTİ

DEM Parti heyetinin merak edilen temaslarında gelecek haftanın programı netleşmişti. Heyet, 6 Ocak'ta Gelecek Partisi, AKP ve Saadet Partisi ile 7 Ocak'ta ise Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşecek.

İşte görüşme takvimi:

6 Ocak Pazartesi

11:00 – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Yer: Gelecek Partisi Genel Merkezi

13:30 – Abdullah Güler Başkanlığındaki AKP Heyeti

Yer: TBMM

15:30 – Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan

Yer: Saadet Partisi Genel Merkezi

7 Ocak Salı

13:00 - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Yer: DEVA Partisi Genel Merkezi

15:30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yer: Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Meclis açılışında DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan süreç, MHP liderinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması ve Meclis'te konuşması yönündeki çağrısından sonra yeniden gündeme oturmuştu.

DEM Parti Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan da bir süredir Abdullah Öcalan'la görüşmek için resmi kurumlarla temas halindeydi. Öcalan, Ağustos 2024'te Adalet Bakanlığı’na başvurarak görüşme talebinde bulunmuştu.

Öcalan’la 43 ay sonra ilk görüş gerçekleşti. Abdullah Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim’de İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşmüştü. Ömer Öcalan'ın ilettiği mesajda Abdullah Öcalan, Bahçeli'nin teklifine verdiği yanıtta, “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” sözlerini sarf ederek iktidara bir mesaj vermişti.

Bahçeli, 26 Kasım Salı günkü grup toplantısında, 1 Ekim’den bu yana DEM Parti ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıları bir adım ileriye taşıyarak “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" açıklaması yapmıştı.

MHP grubundan yaklaşık 2 saat sonra Meclis grup kürsüsüne çıkan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise “Eğer samimilerse bu başvurunun önündeki engelleri kaldırırlar. Madem Öcalan'ı işaret ediyorsunuz, kapısını açın” yanıtını vermiş ve ardından da Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ile birlikte İmralı’ya gidiş izni için Adalet Bakanlığı’na resmen başvuruda bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, DEM Parti'nin İmralı başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamalarda genellikle 'müsait bir zaman' vurgusu yapmış son açıklamasında da bütçe görüşmeleri sonrasına işaret etmişti.

DEM PARTİ-ÖCALAN GÖRÜŞMESİ

Ardından 27 Aralık'ta Adalet Bakanlığı, DEM Parti’nin Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt vermişti. DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Önder ve Buldan'ın görüşme için sabah saatlerinde İmralı Cezaevi'ne gittiği, görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtilmişti. Görüşmenin ardından DEM Parti'den bir açıklama yapılmamış ve dün yoğun bir görüşme trafiğinin yaşandığı belirtilmişti.

Öcalan'dan ilk açıklama: Çağrı yapmaya hazırım

İmralı'da dün görüşme yapan DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, yazılı açıklama yaparak, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, Öcalan'ın, Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmenin aciliyet kazandığı değerlendirmesi yaptığı belirtildi. Ayrıca Öcalan'ın, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" sözleriyle pozitif adım ve çağrı yapmaya hazır olduğuna yönelik sözlerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, "İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi" denildi.

İki ismin ortak açıklamasında, "Ortadoğu ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamaya göre Öcalan da, “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” ifadelerini kullandı. Öcalan yine, “Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” diye konuştu.

Ardından, görüşmenin içeriğine ilişkin soru işaretleri ve tartışmalar üzerine Buldan ve Önder'den ikinci bir açıklama geldi. DEM Parti Basın Bürosu'ndan "Buldan ve Önder'in bilgilendirmesi" olarak duyurulan açıklamada şöyle denildi:

"Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız."

Kaynak: Nefes gazetesi