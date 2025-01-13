Mehmet Köse Mazbatasını Teslim Aldı

AKP Samsun İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde bir kez daha başkan seçilen Mehmet Köse, törenle mazbatasını aldı.

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Mehmet Köse Mazbatasını Teslim Aldı

31 Mart 2023 tarihinde AKP Samsun İl Başkanlığı'na vekaleten, 7 Temmuz 2023'te de asaleten atanan Mehmet Köse, 4 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen kongrede bakan seçildi.

Mehmet Köse Mazbatasını Teslim Aldı - Resim : 1

Başkan Köse, Samsun Adliye Sarayı İsa Fidan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenle mazbatasını teslim aldı. Törende İlkadım İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Tontur, Mehmet Köse'ye mazbatasını takdim etti.

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Kaynak: İHA

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