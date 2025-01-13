Mehmet Köse Mazbatasını Teslim Aldı
AKP Samsun İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde bir kez daha başkan seçilen Mehmet Köse, törenle mazbatasını aldı.
31 Mart 2023 tarihinde AKP Samsun İl Başkanlığı'na vekaleten, 7 Temmuz 2023'te de asaleten atanan Mehmet Köse, 4 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen kongrede bakan seçildi.
Başkan Köse, Samsun Adliye Sarayı İsa Fidan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenle mazbatasını teslim aldı. Törende İlkadım İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Tontur, Mehmet Köse'ye mazbatasını takdim etti.
Kaynak: İHA
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