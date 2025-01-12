AKP’de ‘23 Şubat’ Öncesi Büyük Değişim, Yeni Yol Haritası Belli Oldu

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından ‘değişim’ mottosuyla yola devam eden AKP’de kadro içi değişim süreci başlamış, değişecek isimler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı.

Seçim sonrası büyük kongre sürecini başlatan AKP, il yönetimlerinde yüzde 75, ilçe yönetimlerinde de yüzde 60 değişim gerçekleştirdi.

BÜYÜK KONGRE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Partinin 8'inci Olağan Kongre sürecine ilişkin konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, büyük kongrenin tarihini “Şubat ayının son haftası olarak planlıyoruz. Şu anda bütün hazırlıklar ona göre yapılıyor. Tam tarih belli. 23 Şubat olarak planlıyoruz. Böylece kongre sürecini de tamamına erdirmiş olacağız” diyerek duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süredir istişarelerini sürdürdüğü değişim sürecine ilişkin ortaya çıkan bir kulis, dikkatleri çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEK TEK ÖNERİ ALDI

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK), alacağı isimler için rotasını çizmeye başladı. Gençlerin ve kadınların öncelik verileceği öngörülen kadro için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski partililer de dahil olmak üzere, çok sayıda kişinin fikrini dinlediği öne sürüldü.

KADRO YANINDA STRATEJİ DE DEĞİŞECEK

Öte yandan AKP’de başlayan değişimin sadece kadro ile sınırlı kalmayacağı, partinin temel politikalarında da değişime gidileceği iddia edildi. AKP’nin yeni nesil bir siyaset tarzını benimseyeceği öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi