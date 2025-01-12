AKP’de ‘23 Şubat’ Öncesi Büyük Değişim, Yeni Yol Haritası Belli Oldu

Yerel seçimlerin ardından ‘değişim’ mottosuyla ilerleyen AKP’de büyük kongrenin tarihi 23 Şubat olarak açıklanmıştı. 23 Şubat için geri sayım başlamışken, AKP’nin yeni stratejisinin detayları da kulislerden sızdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kadrosunu genç ve kadınlardan oluşturacağı, eski partililer de dahil çok sayıda kişiden isim önerisi aldığı ifade edildi. Seçim sonrası büyük kongre sürecini başlatan AKP, il yönetimlerinde yüzde 75, ilçe yönetimlerinde de yüzde 60 değişim gerçekleştirdi.

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AKP’de ‘23 Şubat’ Öncesi Büyük Değişim, Yeni Yol Haritası Belli Oldu

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından ‘değişim’ mottosuyla yola devam eden AKP’de kadro içi değişim süreci başlamış, değişecek isimler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı.

Seçim sonrası büyük kongre sürecini başlatan AKP, il yönetimlerinde yüzde 75, ilçe yönetimlerinde de yüzde 60 değişim gerçekleştirdi.

AKP’de ‘23 Şubat’ Öncesi Büyük Değişim, Yeni Yol Haritası Belli Oldu - Resim : 1

BÜYÜK KONGRE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Partinin 8'inci Olağan Kongre sürecine ilişkin konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, büyük kongrenin tarihini “Şubat ayının son haftası olarak planlıyoruz. Şu anda bütün hazırlıklar ona göre yapılıyor. Tam tarih belli. 23 Şubat olarak planlıyoruz. Böylece kongre sürecini de tamamına erdirmiş olacağız” diyerek duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süredir istişarelerini sürdürdüğü değişim sürecine ilişkin ortaya çıkan bir kulis, dikkatleri çekti.

AKP’de ‘23 Şubat’ Öncesi Büyük Değişim, Yeni Yol Haritası Belli Oldu - Resim : 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEK TEK ÖNERİ ALDI

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK), alacağı isimler için rotasını çizmeye başladı. Gençlerin ve kadınların öncelik verileceği öngörülen kadro için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski partililer de dahil olmak üzere, çok sayıda kişinin fikrini dinlediği öne sürüldü.

AKP’de ‘23 Şubat’ Öncesi Büyük Değişim, Yeni Yol Haritası Belli Oldu - Resim : 3

KADRO YANINDA STRATEJİ DE DEĞİŞECEK

Öte yandan AKP’de başlayan değişimin sadece kadro ile sınırlı kalmayacağı, partinin temel politikalarında da değişime gidileceği iddia edildi. AKP’nin yeni nesil bir siyaset tarzını benimseyeceği öngörülüyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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