İBB Harekete Geçti! Tarihi Yalıların Tapularını İstiyor

CHP'nin kazanmasıyla 2019'da İBB'den alınıp Hazine'ye devredilen Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları hakkındaki komisyon kararının bir dava sonucu iptal edildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine İBB İstanbul Valiliği’ne başvurarak yalıların tapusunu geri istedi.

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İBB Harekete Geçti! Tarihi Yalıların Tapularını İstiyor

İstanbul’daki tarihi Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları, İl Özel İdareleri'nin kapatılmasıyla 2014’te devredildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'ye geçmesi sonrası 2019'da Hazine’ye devredildi. Yargıya başvuran İBB sonuç alamazken, bir süre önce yalıların İBB’ye devredildiği 2014 tarihli komisyon kararının, bir dava sonucu mahkeme tarafından iptal edildiği öğrenildi.

İBB Harekete Geçti! Tarihi Yalıların Tapularını İstiyor - Resim : 1

'KARARDA DEĞİŞİKLİĞE YER YOK'

Nefes gazetesinin haberine göre; şu anda devirde, iptal edilmiş ve hukuken yok hükmündeki bir tarihli kararın gerekçe gösterildiği anlaşıldı. Komisyon yeniden toplanıp 2014 tarihli kararda değişiklik yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

İBB de 8 Ocak’ta İstanbul Valiliği’ne başvurarak yalıların tapusunun yeniden İBB’ye devredilmesi için Beşiktaş Tapu Müdürlüğüne yazı yazılmasını talep etti.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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