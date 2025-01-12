86 Gün İşkence Gören İbrahim Akın'dan 'Polis Hakları' Çıkışı

Türkiye'de polis intiharları sık sık gündeme gelirken, son olarak Meclis Genel Kurulu’nda İYİ Parti’nin verdiği araştırma önergesiyle bir kez daha tartışma konusu oldu. DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, önerge ile ilgili konuşmak adına kürsüye çıkarak, toplumun genelinde yüzde 4, polislerde yüzde 17 olan intihar oranıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu

'İRONİK' OLAYI ANLATTI

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; intihar oranlarını ekonomik, sosyal yapı ve mevcut rejimin yapısıyla ilişkilendiren ve bunlar çözülmeden bu sorunun da çözülemeyeceğini söyleyen Akın, konuşmasının sonunda "ironik" olarak tanımladığı bir olayı anlattı. "Bu daha önceki konuşmamda aklıma geldi ama yanlış anlaşılmak da istemem" diyen Akın, 12 Eylül’de 86 gün işkencede kaldığını söyledi.

'KİMSENİN UTANMADIĞI BİR HAYAT TESİS EDELİM'

O dönem işkence yapan 2 polisin daha sonra intihar ettiğini belirten Akın, "Böylesine vakaları biz 12 Eylül'de yaşadık. Bugünkü koşullar da aslına bakarsanız benzer durumdadır. Son zamanlarda yaygın bir şekilde işkenceye maruz kalan insanlar, sonra emekli olduklarında, evlerine gittiklerinde, baş başa kaldıklarında, bu travmanın sonucu olarak da hayatlarına son vermektedirler. Gelin, daha demokratik, hukuk sistemi içerisinde, kimsenin mahcup olmadığı, üzülmediği, utanmadığı bir hayatı birlikte tesis edelim" diye konuştu.

Kaynak: Gazete Duvar