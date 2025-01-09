İstanbullular Dikkat! İBB Uyardı, 1 Ay Sürecek: Ulaşımda Yeni Düzenleme Duyuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı’nda yapılacak viyadük düzenleme çalışmaları nedeniyle sefer planlamasında değişiklik yapılacağını açıkladı. Çalışmalar, 11 Ocak - 10 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SEFERLER DURDURULABİLİR

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, düzenleme çalışmaları yalnızca hafta sonu geceleri yapılacak. Çalışmalar sırasında belirli istasyonlarda seferler geçici olarak durdurulabilir veya gecikmeler yaşanabilir.