İstanbullular Dikkat! İBB Uyardı, 1 Ay Sürecek: Ulaşımda Yeni Düzenleme Duyuruldu
Milyonlarca İstanbullunun kullandığı metro seferlerine ilişkin yeni çalışma İBB tarafından duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı’nda yapılacak viyadük düzenleme çalışmaları nedeniyle sefer planlamasında değişiklik yapılacağını açıkladı. Çalışmalar, 11 Ocak - 10 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
SEFERLER DURDURULABİLİR
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, düzenleme çalışmaları yalnızca hafta sonu geceleri yapılacak. Çalışmalar sırasında belirli istasyonlarda seferler geçici olarak durdurulabilir veya gecikmeler yaşanabilir.
İBB’DEN YOLCULARA UYARI
İBB, yolcuların mağduriyet yaşamaması için çalışma takvimini önceden duyurdu ve metro hattını kullanacak vatandaşların alternatif güzergâhları değerlendirmelerini önerdi. Detaylı bilgi için Metro İstanbul’un resmi iletişim kanallarının takip edilmesi gerektiği belirtildi.
Sefer planlamasındaki değişikliklerin, yolcu güvenliği ve hattın iyileştirilmesi amacıyla yapıldığı ifade edilirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerin normal şekilde devam edeceği bildirildi.
METRO ÇALIŞMA PLANI BELLİ OLDU
11 Ocak Cumartesi, 22.30’dan 13 Ocak Pazartesi, 06.00’ya kadar,
25 Ocak Cumartesi, 22.30’dan 27 Ocak Pazartesi, 06.00’ya kadar,
8 Şubat Cumartesi, 22.30’dan 10 Şubat Pazartesi, 06.00’ya kadar,
Belirtilen tarih ve saat aralıklarında Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri gerçekleştirilemeyecek.
GECE METROSU HİZMETİ VERİLEMEYECEK
Otogar Viyadüğü üzerindeki çalışmaların güvenli bir şekilde gerçekleştilebilmesi için cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "Gece Metrosu" hizmet vermeyecek.
ÜCRETSİZ İETT OTOBÜS SEFERLERİ DÜZENLENECEK
Düzenleme süresince Otogar-Kocatepe, Otogar-Esenler ve Otogar-Terazidere arasında çift yönlü ücretsiz İETT otobüs seferleri düzenlenecek.