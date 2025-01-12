TBMM'de İlginç Tablo: 15 Bağımsız Vekil, 8 Partiyi Geçti

Türkiye'de son genel seçimin yapıldığı 14 Mayıs 2023 tarihinden sonra siyasette dengeler hızla değişti. TBMM'de art arda pek çok istifa gelirken, söz konusu 1.5 yılda aralarında ihraçlar da dahil olmak üzere 31 milletvekili partisine veda etti. Yalnızca Saffet Sancaklı partisine dönerken, 15 milletvekili ise başka partilere katıldı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Meclis’te şu anda 15 bağımsız milletvekili bulunuyor. Bu sayı Meclis’teki 8 partinin milletvekili sayısını geçiyor. DEVA Partisi’nin 10, HÜDA-PAR’ın 4, Yeniden Refah Partisi’nin 4, TİP’in 3, DBP’nin 2, Emek Partisi’nin 2, DSP’nin 1, Demokrat Parti’nin 1 milletvekili var.

PARTİLERİNDEN AYRILAN BAĞIMSIZLAR

Partilerinden istifa edip bağımsız olarak Meclis’te bulunan milletvekilleri şu şekilde:

"İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, Ankara Milletvekili Koray Aydın, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Kürşat Zorlu, ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır; Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, MHP'den istifa eden Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Kilis Milletvekili Mustafa Demir; CHP'den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün; DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Selma Aliye Kavaf, Burak Dalgın."

Kaynak: Gazete Duvar