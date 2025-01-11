14 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası Meclis'te... Aralarında 3 Genel Başkan Var

TBMM Başkanlığı'na, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da bulunduğu 14 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 17 yeni fezleke sunuldu.

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14 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası Meclis'te... Aralarında 3 Genel Başkan Var

14 milletvekiline ait yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait 1, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ait 1, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na ait 2 fezleke bulunuyor.

İşte diğer fezlekeler:

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'a ait 1, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ait 2, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'ye ait 1, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a ait 2, DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'e ait 1, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a ait 1, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a ait 1, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'a ait 1, DEM Parti Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya ait 1, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü'ye ait 1, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu'ya ait 1 dokunulmazlık dosyası, komisyona sevk edildi.

Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları da Aralarında... 16 Dokunulmazlık Dosyası Meclis'teÖzgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları da Aralarında... 16 Dokunulmazlık Dosyası Meclis'teSiyaset

Kaynak: DHA

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