'Polisiz' Diyerek Girdikleri Evden 100 Bin Euro ve 67 Bin TL Gasbettiler

İzmir'in Bornova ilçesi Meriç Mahallesi'nde yaşanan olayda, kendilerini polis olarak tanıtarak bir eve giren ve yabancı uyruklu W.A. (32) ile S.İ.'nin (32) toplamda 100 bin avro ve 67 bin TL'sini gasbeden 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Ocak'ta meydana geldi. Şüpheliler, polis olduklarını söyleyerek W.A. ve S.İ.'nin evine girdi ve iki kişiyi kelepçeleyerek paralarını alıp kaçtı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen A.U. (31), İ.B. (30), B.Ş. (28), B.Ü. (25), M.Y. (27), O.Ş. (28) ve İ.C. (27) isimli kişiler belirlendi.

PARA VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, şüpheliler gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda 49 bin 900 TL nakit para, iki tüfek, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 15 mermi, polis yeleği, iki telsiz ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemler sonrasında İ.C. serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ş. ve M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ü., B.Ş., İ.B. ve A.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA