Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları da Aralarında... 16 Dokunulmazlık Dosyası Meclis'te

Aralarında CHP lideri Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ile Bakırhan'ın da bulunduğu 16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sevk edildi.

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Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları da Aralarında... 16 Dokunulmazlık Dosyası Meclis'te

16 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

HANGİ VEKİLLERİN DOSYASI VAR?

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tulay Hatımoğulları Oruç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."

Gelen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Özel'in 6, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın 2, TİP İstanbul Milletvekili Şık'ın 2, Bağımsız İstanbul Milletvekili Enginyurt'un 3, DEM Parti Şırnak Milletvekili İrmez'in 2 dosyası bulunuyor.

Dört Vekilin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'ye Sevk EdildiDört Vekilin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'ye Sevk EdildiSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Özgür Özel Tülay Hatimoğulları DEM Parti Meclis
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