Sarıyer'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Kamyon, Karşı Şeride Uçtu
Sarıyer'de kamyon şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Maslak Ayazağa Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 34 GFE 219 plakalı kamyon şoförü D.G. yokuş aşağıya indiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen otomobile çarptı.
Kazada kamyon yan yatarken şoför araç içerisinde sıkıştı. Yaralı şoför, kamyondan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan 2 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kaza yapan kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: DHA