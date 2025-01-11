Sarıyer'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Kamyon, Karşı Şeride Uçtu

Sarıyer'de kamyon şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Sarıyer'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Kamyon, Karşı Şeride Uçtu

Maslak Ayazağa Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 34 GFE 219 plakalı kamyon şoförü D.G. yokuş aşağıya indiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen otomobile çarptı.

Kazada kamyon yan yatarken şoför araç içerisinde sıkıştı. Yaralı şoför, kamyondan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan 2 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kaza yapan kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da TIR Bariyerlere Çarptı, Trafik Kilitlendiİstanbul'da TIR Bariyerlere Çarptı, Trafik KilitlendiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Trafik kazası Sarıyer
NOW TV'de Beklenmedik Gelişme! Selçuk Tepeli Herkesi Üzdü NOW TV'de Beklenmedik Gelişme! Selçuk Tepeli Herkesi Üzdü
Ferdi Tayfur'un Cenazesinde Ünlü Oyuncuyu Yaka Paça Dışarı Atmışlar, İşte O Görüntüler Ferdi Tayfur'un Cenazesinde Ünlü Oyuncuyu Yaka Paça Dışarı Atmışlar
CHP'li Bağcıoğlu, Siber Güvenliği Gündeme Getirdi: Yaşananlardan Ders Alınmalı CHP'li Bağcıoğlu, Siber Güvenliği Gündeme Getirdi: Yaşananlardan Ders Alınmalı
Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor