Ferdi Tayfur'un Cenazesinde Ünlü Oyuncuyu Yaka Paça Dışarı Atmışlar, İşte O Görüntüler

Ferdi Tayfur'un cenazesinde oyuncu Mustafa Üstündağ, polisler tarafından yaka paça dışarı çıkarılmak istendi. Vatandaşların "Sanatçı o" müdahalesinden sonra gerginlik sona erdi. O anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesi sevenlerini hüzne boğdu. Tayfur'un cenazesinden günler sonra ortaya çıkan bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Tayfur'un Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze törenine katılanlar arasında oyuncu Mustafa Üstündağ da vardı.

Ferdi Tayfur'un Cenazesinde Ünlü Oyuncuyu Yaka Paça Dışarı Atmışlar, İşte O Görüntüler - Resim : 1

Fakat polisler Üstündağ'ıı tanımayınca olanlar oldu. Polisler, ünlü oyuncuyu yaka paça dışarı çıkarmak istedi. Bunun üzerine Tayfur'un cenazesinde bulunan ve Üstündağ'ı tanıyan vatandaşlar "Sanatçı o" diyerek müdahale etmeye çalıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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