CHP'li Bağcıoğlu, Siber Güvenliği Gündeme Getirdi: Yaşananlardan Ders Alınmalı

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 8 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak kurulan Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Siber güvenliğin günümüzde devletlerin en önemli ve hassas alanlarından biri olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, bölgemizde yaşanan gelişmelerin bu alanda acil tedbirler alınması ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade etti. Devletin stratejik altyapılarına ve kritik dijital sistemlerine yönelik siber saldırıların modern dünyanın en önemli güvenlik tehditlerinden biri olduğunu belirten Bağcıoğlu, “Bu nedenle, böyle bir kurumun kurulması ulusal güvenlik açısından önemli bir adımdır” dedi.

CHP’li Bağcıoğlu, Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kendisine tahsis edilen 135 kişilik kadro ile milli güvenlikle ilgili ve doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamına bağlı, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanlığının yanına eklenecek üçüncü kurum olacağını söyledi. Bağcıoğlu, “Şimdilik resmî gazetede ilk nüvenin kuruluşuna yönelik kısa bir karar ve muğlak ifadelerle belirlenmiş çerçeve bir yapı görüyoruz” dedi.

'YILLAR ÖNCESİNE DAYANIYOR'

Böyle bir yapının teşkilinin yıllar öncesine dayandığını belirten Bağcıoğlu, “2012 yılı Haziran ayında düzenlenen Siber Güvenlik Strateji Çalıştayı’nda "Siber Güvenlik Kurulu" oluşturulması kararı alınmış, müteakiben Bakanlar Kurulunun 2012/3842 sayılı Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Kararı, 20/10/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti Bu karar ile Siber Güvenlik Kurulu oluşturulmuş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na siber güvenlik alanında görev ve yetkiler verilmiş, siber güvenlik ile ilgili çalışma grupları ve geçici kurulların oluşturulabileceği belirtilmişti” ifadelerini kullandı.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARI AÇIKLADI

Yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı için özellikle bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmesi gerektiğini aktaran Bağcıoğlu, maddeleri şöyle sıraladı:

- Yetki ve Sorumlulukların Belirginliği: Başkanlığın görev alanı net şekilde tanımlanmalı; diğer kurumlarla yetki çakışmalarını engellemek adına ayrıntılı düzenlemeler yapılmalıdır.

- Koordinasyon Mekanizmaları: Başkanlık ile benzer alanda çalışan diğer birimler arasında etkili koordinasyon mekanizmaları oluşturulmalı; yetki paylaşımı mevzuatta açıkça belirtilmelidir.

- Denetim ve Hesap Verebilirlik: Gözden kaçırılmaması gereken bir diğer husus ise, bu Başkanlığın hangi kurum tarafından hangi yetki ile denetleneceği / kontrol edileceğidir. Başkanlığın hangi kurum tarafından ve hangi yetkilerle denetleneceği hukuki olarak netleştirilmeli, bu denetim mekanizması şeffaf bir şekilde işlemelidir.

- Geçmiş dönemlerde kurulan benzer yapılar, yetersiz planlama veya etkin olmayan yönetim nedeniyle akamete uğramış ya da işlevsiz hale gelmiştir. Bu durumun yeniden yaşanmaması için devletin ve hükümetin, tüm gerekli tedbirleri alarak yapıyı desteklemesi elzemdir.

Kaynak: Haber Merkezi