Alkollü Araç Sürmekten Ehliyetini Kaptıranlar Dikkat! Yargıdan Emsal Karar: Hem Ehliyetinizi Geri Alabilirsiniz Hem De Ödediğiniz Parayı

Yargıdan milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren emsal karar. Mersin'e doğru hareket eden avukat yolda ağız bakım suyuyla gargara yaptı. Çevirmeye takılan avukat alkollü çıkınca hem ehliyetine el konuldu hem de ceza kesildi. Alkol almadığını belirten avukat soluğu hastanede aldı ve etanol testi yaptırdı. Ağzı bakım suyundan dolayı alkollü çıktığı anlaşılan avukat konuyu yargıya taşımasıyla hem cezayı iptal ettirdi hem de ehliyetini geri aldı.

Alkolden dolayı ehliyeti el konulup ceza yiyen sürücüler dikkat. Bu hata herkesin başına gelebilir, hemen sizde test yaptırın ve kontrol ettirin. Mersin'e doğru yola çıkan avukat yolda ağız bakım suyuyla gargara yaptı. Çevirmede alkollü çıkan avukatın ehliyetine 6 ay el konuldu ve ceza yazıldı.

Alkol almadığını belirten avukat soluğu hastanede aldı ve etanol testi yaptırdı.

1.12 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

37 yaşındaki avukat Onur Mirici, ailesiyle birlikte Adana'dan Mersin'e yola çıktı. Diş eti rahatsızlığı nedeniyle, ağız bakım suyuyla gargara yapana avukat çevirmeyi yakalanınca olanlar oldu. Mirici, aracıyla yolda seyir halindeyken trafik kontrolüne girdi. Mirici, ekiplerin alkolmetreyi üfletmesiyle 1.12 promil alkollü çıktı.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU VE CEZA KESİLDİ

Avukat Mirici, her ne kadar alkol kullanmadığını söylese de 6 ay ehliyetine el koyuldu, 9 bin 267 lira ceza kesildi. Karakolda ifade veren Mirici, daha sonra Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde, 'etanol testi' yaptırdı, kanında 0.10 promil alkol tespit edildi. Bunun üzerine Mirici, kendisi gibi avukat olan eşi Nalan aracılığıyla Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu ve mahkeme cezayı iptal etti.

'İÇERİĞİNDE ALKOL VARMIŞ'

Yaşadığı süreci İhlas Haber Ajansı'na anlatan avukat Onur Mirici, "Polis çevirmesine girdim ve alkolmetreye üfledim. 1.12 promil alkollü çıktım. Ehliyetime el koydular ve para cezası kestiler. Bende alkollü olmadığım için gidip kan testi yaptırdım. Test sonucu da 0.10 promil çıktı. Yoldayken ağız bakım suyuyla gargara yapmıştım. Onun içeriğinde de alkol varmış. Hiç dikkat etmemiştim" dedi.

YARGIDAN EMSAL KARAR

Cezasının iptal edildiğini ve kararın emsal teşkil ettiğini belirten Mirici, "Alkollü araç kullanılmasına karşıyım. Vatandaşlarda alkollü araç kullanmamalı. Eğer çevirmeye girdiklerinde alkol kullanmadıkları halde başlarına böyle bir durum gelirse mutlaka kan testi yaptırsınlar ve cezaya itiraz etsinler" diye konuştu.

