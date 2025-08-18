75'lik Bakkalın Kusursuz Düzenine Ödül... 'Şevkle Yaparsan Güzel Olur'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ardahan’ın Kaptanpaşa Mahallesi’nde, Eski Garaj mevkisindeki bakkal dükkânıyla 57 yıldır hizmet veren 75 yaşındaki Cengiz Çelik, raflarındaki düzenle hem mahallenin hem de sosyal medyanın dikkatini çekti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası da örnek olduğu için Cengiz Çelik'e teşekkür belgesi verdi.

'ŞEVKLE YAPACAKSIN'

Çelik, hayatı boyunca düzen ve intizamdan taviz vermediğini dile getirerek, "Şevkle heyecanla yapacaksın. O iş güzel olur." dedi.

Teşekkür belgesi verilmesinden duyduğu mutluluğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti: "Ben düzen, nizam, intizamı ve temizliği çok seviyorum. Karma karışık istemem, o zaman huzurum olmuyor. Böyle olunca huzurlu oluyorum. Bu düzenin ilgi görmesi de iyi tabii ki. Bakkalıma gelenler, 'Amca ne kadar güzel dizayn yapmışsın. Ne güzel, her şey yeri yerinde.' diyorlar. Onlar da memnun oluyor, ben de memnun oluyorum."

Kaynak: AA