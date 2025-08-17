Uzmanlar Yaz Sıcağında Evinizi Daha Da Sıcak Hale Getiren 7 Yaygın Hatayı Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlar, özellikle sıcak havalarda yapılan hataların iç mekân sıcaklığını artırabileceğini belirtiyor. İşte evinizi istemeden “sıcağa” çevirebilecek 7 yaygın yanlış uygulama ve bunlardan nasıl kaçınabileceğiniz:

1. Tüm Gün Pencereleri Açık Tutmak

Dışarıdan temiz hava gelmesini istemek mantıklı gibi görünse de, yaz sıcağında dış hava evden daha sıcak olabilir.

Uzman önerisi: Pencereleri yalnızca sabah erken veya akşam serin saatlerde açın. Çapraz havalandırmayı sağlamak için evin zıt köşelerindeki pencereleri kısa süreliğine açmak yeterli.

2. Boş Odalarda Vantilatör Çalıştırmak

Vantilatör havayı soğutmaz, sadece hareket ettirir. Boş odada çalıştırmak hem gereksiz enerji harcar hem de hafif de olsa ısı yayar.

Uzman önerisi: Vantilatörleri sadece bulunduğunuz alanda ve odadayken kullanın. Odadan çıkınca kapatın.

3. Nem Düzeyini Göz Ardı Etmek

Yüksek nem, ısı algısını artırır ve ortamı daha bunaltıcı hale getirir.

Uzman önerisi: Nem oranı %60’ın üzerindeyse nem giderici kullanın. Mutfağı ve banyoyu havalandırın, çamaşır kurutmayı ve aşırı su kaynatmayı azaltın.

4. Vantilatörü Gün Boyu Açık Pencereye Koymak

Sıcak hava pencereden içeri girerken vantilatör ısıyı odaya pompalayabilir.

Uzman önerisi: Bu yöntemi yalnızca sabah erken veya gece saatlerinde uygulayın. Gün içinde vantilatörü kendinize doğru veya odanın ortasına yerleştirin.

5. Perdeleri ve Panjurları Açık Bırakmak

Doğrudan güneş ışığı, odanın sıcaklığını 2-4°C artırabilir.

Uzman önerisi: Gün boyunca perdeleri veya panjurları kapalı tutun; yansıtıcı veya karartma kumaş kullanın. Termal perde veya pencere folyosu ile ekstra izolasyon sağlayabilirsiniz.

6. Isıtıcı ve Zemin Sistemlerini Kontrol Etmemek

Bazı evlerde ısıtma sistemleri otomatik çalışabilir veya zamanlayıcıları yanlış ayarlanabilir.

Uzman önerisi: Tüm ısı kaynaklarını kontrol edin ve sıcaklığı düşük seviyeye indirin veya tamamen kapatın.

7. Evin İçinde Yemek Pişirmek

Fırın ve ocaklar ciddi miktarda ısı üretir. Sıcakta yemek pişirmek, iç mekân sıcaklığını artırır.

Uzman önerisi: Mümkünse sabah veya dışarıda yemek hazırlayın. Hava fritözü, mikrodalga veya yavaş pişirici tercih edin. Soğuk yemekler de (salatalar, gazpacho vb.) serinletici alternatifler sunar.

ALTERNATİF SERİNLEME YÖNTEMLERİ

Vantilatör önüne bir kase buz koyarak serin bir esinti yaratabilirsiniz.

Pencerelere nemli çarşaf asmak, gelen havayı doğal olarak serinletir.

Büyük yapraklı bitkiler havayı nemlendirip ferahlatır.

Soğuk kompres veya ayak banyosu yaparak vücut sıcaklığınızı düşürebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi