Sıcakta Vantilatör Kullananlar Dikkat! Yeni Araştırma Yayımlandı: Ölüme Kadar Götürüyor

Sıcak yaz günlerinde evlerde sıkça başvurulan vantilatörler, bazı durumlarda kalp sağlığını riske atabiliyor. Sidney Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, özellikle susuz kalındığında vantilatör kullanımının kalp krizine yol açabilecek seviyede stres oluşturabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada 20 katılımcı, 39,2°C sıcaklık ve %49 nem oranına sahip iklim odasında dört ayrı üç saatlik teste tabi tutuldu. Denekler iki seans boyunca yeterli sıvı aldılar; diğer iki seansta ise susuz bırakıldılar. Her koşulda vantilatörlü ve vantilatörsüz ortamlar karşılaştırıldı.

Çalışmanın sonuçları, susuz durumda vantilatör kullanmanın kalbe binen yükü artırdığını ve ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu gösterdi. Vantilatörün terleme yoluyla sıvı kaybını yaklaşık %60 artırdığı, bu durumun özellikle yeterince su tüketmeyenlerde tehlikeli olabileceği belirlendi.

Araştırmayı yürüten Dr. Connor Graham, “Aşırı sıcaklarda hayatını kaybeden kişilerin çoğu klima kullanmıyor ancak vantilatör tercih ediyor. 39-40°C’ye kadar vantilatörler vücut sıcaklığını dengeleyebilir; fakat daha yüksek sıcaklıklarda kalp ve damar sistemine ek yük bindirebilir” dedi.

VANTİLATÖR KULLANIRKEN NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

Bilim insanları, vantilatör kullanımında dikkat edilmesi gereken sıcaklık sınırlarını şöyle belirledi:

40 yaş altı sağlıklı yetişkinler: 39°C’nin altında

65 yaş ve üzeri yetişkinler: 38°C’nin altında

Bazı ilaç kullanan yaşlılar (örn. oksibutinin): 37°C’nin üzerinde kullanılmamalı

İngiliz Halk Sağlığı Servisi ve Meteoroloji Ofisi, geçtiğimiz hafta ülkenin beş bölgesi için “sarı” sıcaklık uyarısı yayımladı. Uzmanlar, özellikle yaşlı ve hastaların durumunun kontrol edilmesini, evlerin serin tutulmasını ve ısı yorgunluğu ile ısı çarpması belirtilerinin bilinmesini tavsiye ediyor.

ISI YORGUNLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Isı yorgunluğu belirtileri:

Yoğun terleme, susuzluk, halsizlik

Hızlı kalp atışı ve nefes alımı

Baş ağrısı, bulantı, kusma

Soluk ve nemli cilt, kas krampları

Çocuklarda sinirlilik

Isı çarpması belirtileri:

Çok yüksek vücut sıcaklığı

Sıcak, kuru, kızarmış cilt

Hızlı nabız ve nefes alma

Kasılmalar, koordinasyon kaybı, bilinç kaybı

Uzmanlar, 30 dakika içinde vücut soğutulamazsa acil tıbbi yardım çağrılmasını öneriyor.

