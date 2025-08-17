Bilim İnsanları Açıkladı: Sabah Kahvesinin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilim insanları, kahvedeki kafeinin beyindeki adenozin adlı kimyasalı baskılayan reseptörleri engellediğini, bunun da uyku hissini azalttığını belirtiyor. Ancak asıl kritik nokta, kahvenin içildiği saat. Araştırmalara göre sabah uyandıktan sonraki ilk 2,5 saat içerisinde tüketilen kahve, ruh hali üzerinde en olumlu etkiyi gösteriyor. Öğleden sonra içilen kahvenin ise benzer bir fayda sağlamadığı ifade ediliyor.

SAĞLIĞA BÜYÜK ÖLÇÜDE KATKI SAĞLIYOR

Uzmanlar, kahve tüketiminin yalnızca zihinsel canlılık kazandırmadığını; aynı zamanda kalp sağlığını destekleyebileceğini, metabolizmayı hızlandırabileceğini ve bazı kronik hastalık risklerini azaltabileceğini vurguluyor. Ancak faydalarından tam anlamıyla yararlanabilmek için kahvenin doğru zamanlarda içilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

EN UYGUN SAATLER BELİRLENDİ

ABD’de Maryland Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, kahveyi uyanır uyanmaz içmek yerine sabah saat 09.30 ile 11.30 arasında tüketmek daha doğru. Bunun nedeni, bu saatlerde kortizol hormonunun seviyesinin daha dengeli olması. Bilim insanları, günde 5 fincandan fazla kahve tüketiminin zararlı olabileceğini de hatırlatıyor.

Kaynak: DHA