Yeni Telefonun Şarjı 1 Yıl Dolmadan Erken Bitiyorsa Dikkat! İşte Bataryanıza Zarar Veren 6 Kritik Hata

Akıllı telefonlar, artık sadece iletişim aracı olmanın ötesinde günlük işlerin yönetiminden eğlenceye kadar hayatın vazgeçilmez parçası hâline geldi. Ancak kullanıcıların farkında olmadan yaptığı bazı davranışlar, cihazın en kritik bileşenlerinden biri olan pilin ömrünü hızla kısaltabiliyor. İşte bataryanızı korumak için kesinlikle kaçınmanız gereken alışkanlıklar:

1- ORİJİNAL OLMAYAN ŞARJ CİHAZLARI KULLANMAK

Uygun fiyatlı diye tercih edilen sahte veya kalitesiz şarj aletleri, bataryada uzun vadede ciddi hasara yol açabiliyor. Voltaj dengesizlikleri nedeniyle pil sağlığını olumsuz etkileyen bu ürünler, üretici tarafından önerilen orijinal şarj cihazları kadar güvenli değil.

2- PİL BİTMEDEN ŞARJ ETMEK

Telefonun tamamen boşalmasını beklemek, yaygın inanışın aksine bataryaya zarar verebilir. Uzmanlar, cihazın %20 seviyesine gelmeden şarja takılmasını öneriyor. Benzer şekilde sürekli %100’e kadar şarj etmek de uygun değil. Pilin %20–%80 aralığında şarj edilmesi, ömrünü uzatan bir kullanım şekli olarak öne çıkıyor.

3- GEREKSİZ ŞARJ ALIŞKANLIĞI

Batarya henüz düşük değilken sık sık prize takmak, pil döngüsünü artırarak yıpranmaya neden oluyor. Gereksiz şarj alışkanlığını bırakmak, uzun vadede daha stabil bir performans sunuyor.

4- CİHAZI AŞIRI ISITMAK

Uzun süre oyun oynamak veya yüksek performans gerektiren uygulamaları kullanmak, telefonun ciddi şekilde ısınmasına yol açıyor. Bu durum hem işlemciler hem de batarya üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Telefon ısındığında, soğumasını sağlamak önemli; ancak aniden soğuk ortamlara maruz bırakmak da sakıncalı.

5- FAZLA SOĞUK VE SICAKTA ŞARJ ETMEK

Aşırı sıcak veya soğuk, batarya kimyasını bozabiliyor. Örneğin Apple, iPhone’ların 35 dereceyi aşan sıcaklıklarda kullanımını ve şarj edilmesini önermiyor. Bu nedenle cihazı normal oda sıcaklığında kullanmak ve şarj etmek, pil sağlığı için kritik önemde.

6- TELEFONU ŞARJDAYKEN KULLANMAK

Telefonu şarj ederken uzun süre oyun oynamak veya yüksek güç tüketen uygulamalar kullanmak, aşırı ısınmaya yol açıyor ve bataryanın ömrünü olumsuz etkiliyor. Kısa süreli kullanım genellikle sorun yaratmasa da, bu alışkanlık uzun vadede pil performansını düşürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi