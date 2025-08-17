Ağustos 2025 Ay Takvimi: Bereketli Hasat İçin Hangi Günde Ne Yapılmalı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlara göre, bitkilerin büyüme süreci Ay’ın hareketlerinden doğrudan etkileniyor. Dolunay ve yeni ay dönemlerinde bitkiler daha hassas hale gelirken, küçülen ay kök bitkileri için; büyüyen ay ise çalı ve meyveli bitkiler için en uygun zaman oluyor.

Ağustos 2025’te Ay’ın evreleri şöyle ilerleyecek:

Büyüyen Ay: 1-8 Ağustos, 24-31 Ağustos

Dolunay: 9 Ağustos

Azalan Ay: 10-22 Ağustos

Yeni Ay: 23 Ağustos

EKİM İÇİN EN UYGUN GÜNLER

Ağustos ayında sebze ve bahçecilik işleri için verimli günler oldukça fazla. Özellikle 2-7, 12, 16, 19, 20 ve 25-29 Ağustos tarihleri ekim için tavsiye ediliyor.

Ekim yapılabilecek ürünler arasında kısa sürede olgunlaşan sebzeler öne çıkıyor. Ispanak, marul, taze fasulye, turp, bezelye, pancar ve erken hasat edilen lahana çeşitleri, uygun koşullarda eylül ortasına kadar ikinci ürün verebilir.

Domates, salatalık, biber, fasulye, mısır: 2-7, 12, 20, 25-29 Ağustos

Patates, havuç, pancar, soğan, sarımsak: 7, 11-13, 16, 18-20, 27 Ağustos

Yeşillikler ve otlar: 2, 5-7, 11, 16, 19-20, 26, 28, 30 Ağustos

Kabak, karpuz, kavun, patlıcan, balkabağı: 3, 5-7, 12, 20-21, 25-29 Ağustos

Çiçek ekimi: 2-7, 12, 20, 26-28, 30 Ağustos

Meyve ağaçları dikimi: 1-4, 12, 17-19, 25, 28 Ağustos

KAÇINILMASI GEREKEN GÜNLER

Uzmanlar, 1, 8-10, 14-15, 22-24 ve 31 Ağustos tarihlerinde ekim ve dikim yapılmamasını öneriyor. Bu günlerde yapılan çalışmaların verimliliği düşük olabilir.

Ağustos ayında yalnızca ekim değil, bakım da önemli. Bitkilerin düzenli sulanması, beslenmesi ve zararlılara karşı korunması, sezonun son verimlerini alabilmek için kritik rol oynuyor.

Kaynak: Haber Merkezi