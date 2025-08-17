Ağustos 2025 Ay Takvimi: Bereketli Hasat İçin Hangi Günde Ne Yapılmalı?
Yaz mevsiminin son ayı olan ağustos, bahçıvanlar için hâlâ hareketli geçecek bir dönem. Ayın döngülerine göre belirlenen en uygun günlerde yapılacak ekim ve bakım çalışmaları, hem verimi hem de ürün kalitesini artırabilir.
Uzmanlara göre, bitkilerin büyüme süreci Ay’ın hareketlerinden doğrudan etkileniyor. Dolunay ve yeni ay dönemlerinde bitkiler daha hassas hale gelirken, küçülen ay kök bitkileri için; büyüyen ay ise çalı ve meyveli bitkiler için en uygun zaman oluyor.
Ağustos 2025’te Ay’ın evreleri şöyle ilerleyecek:
Büyüyen Ay: 1-8 Ağustos, 24-31 Ağustos
Dolunay: 9 Ağustos
Azalan Ay: 10-22 Ağustos
Yeni Ay: 23 Ağustos
EKİM İÇİN EN UYGUN GÜNLER
Ağustos ayında sebze ve bahçecilik işleri için verimli günler oldukça fazla. Özellikle 2-7, 12, 16, 19, 20 ve 25-29 Ağustos tarihleri ekim için tavsiye ediliyor.
Ekim yapılabilecek ürünler arasında kısa sürede olgunlaşan sebzeler öne çıkıyor. Ispanak, marul, taze fasulye, turp, bezelye, pancar ve erken hasat edilen lahana çeşitleri, uygun koşullarda eylül ortasına kadar ikinci ürün verebilir.
Domates, salatalık, biber, fasulye, mısır: 2-7, 12, 20, 25-29 Ağustos
Patates, havuç, pancar, soğan, sarımsak: 7, 11-13, 16, 18-20, 27 Ağustos
Yeşillikler ve otlar: 2, 5-7, 11, 16, 19-20, 26, 28, 30 Ağustos
Kabak, karpuz, kavun, patlıcan, balkabağı: 3, 5-7, 12, 20-21, 25-29 Ağustos
Çiçek ekimi: 2-7, 12, 20, 26-28, 30 Ağustos
Meyve ağaçları dikimi: 1-4, 12, 17-19, 25, 28 Ağustos
KAÇINILMASI GEREKEN GÜNLER
Uzmanlar, 1, 8-10, 14-15, 22-24 ve 31 Ağustos tarihlerinde ekim ve dikim yapılmamasını öneriyor. Bu günlerde yapılan çalışmaların verimliliği düşük olabilir.
Ağustos ayında yalnızca ekim değil, bakım da önemli. Bitkilerin düzenli sulanması, beslenmesi ve zararlılara karşı korunması, sezonun son verimlerini alabilmek için kritik rol oynuyor.
