Ağustos 2025 Ay Takvimi: Bereketli Hasat İçin Hangi Günde Ne Yapılmalı?

Yaz mevsiminin son ayı olan ağustos, bahçıvanlar için hâlâ hareketli geçecek bir dönem. Ayın döngülerine göre belirlenen en uygun günlerde yapılacak ekim ve bakım çalışmaları, hem verimi hem de ürün kalitesini artırabilir.

Ağustos 2025 Ay Takvimi: Bereketli Hasat İçin Hangi Günde Ne Yapılmalı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlara göre, bitkilerin büyüme süreci Ay’ın hareketlerinden doğrudan etkileniyor. Dolunay ve yeni ay dönemlerinde bitkiler daha hassas hale gelirken, küçülen ay kök bitkileri için; büyüyen ay ise çalı ve meyveli bitkiler için en uygun zaman oluyor.

Ağustos 2025’te Ay’ın evreleri şöyle ilerleyecek:

Büyüyen Ay: 1-8 Ağustos, 24-31 Ağustos

Dolunay: 9 Ağustos

Azalan Ay: 10-22 Ağustos

Yeni Ay: 23 Ağustos

Ağustos 2025 Ay Takvimi: Bereketli Hasat İçin Hangi Günde Ne Yapılmalı? - Resim : 1

EKİM İÇİN EN UYGUN GÜNLER

Ağustos ayında sebze ve bahçecilik işleri için verimli günler oldukça fazla. Özellikle 2-7, 12, 16, 19, 20 ve 25-29 Ağustos tarihleri ekim için tavsiye ediliyor.

Ekim yapılabilecek ürünler arasında kısa sürede olgunlaşan sebzeler öne çıkıyor. Ispanak, marul, taze fasulye, turp, bezelye, pancar ve erken hasat edilen lahana çeşitleri, uygun koşullarda eylül ortasına kadar ikinci ürün verebilir.

Domates, salatalık, biber, fasulye, mısır: 2-7, 12, 20, 25-29 Ağustos

Patates, havuç, pancar, soğan, sarımsak: 7, 11-13, 16, 18-20, 27 Ağustos

Yeşillikler ve otlar: 2, 5-7, 11, 16, 19-20, 26, 28, 30 Ağustos

Kabak, karpuz, kavun, patlıcan, balkabağı: 3, 5-7, 12, 20-21, 25-29 Ağustos

Çiçek ekimi: 2-7, 12, 20, 26-28, 30 Ağustos

Meyve ağaçları dikimi: 1-4, 12, 17-19, 25, 28 Ağustos

Ağustos 2025 Ay Takvimi: Bereketli Hasat İçin Hangi Günde Ne Yapılmalı? - Resim : 2

KAÇINILMASI GEREKEN GÜNLER

Uzmanlar, 1, 8-10, 14-15, 22-24 ve 31 Ağustos tarihlerinde ekim ve dikim yapılmamasını öneriyor. Bu günlerde yapılan çalışmaların verimliliği düşük olabilir.

Ağustos ayında yalnızca ekim değil, bakım da önemli. Bitkilerin düzenli sulanması, beslenmesi ve zararlılara karşı korunması, sezonun son verimlerini alabilmek için kritik rol oynuyor.

2. El Araçlarda Arıza Oranları Açıklandı: En Az Sorun Çıkaran Modeller Hangileri?2. El Araçlarda Arıza Oranları Açıklandı: En Az Sorun Çıkaran Modeller Hangileri?Ekonomi

Dünyanın En Büyük Tank Filosuna Sahip Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması ŞaşırttıDünyanın En Büyük Tank Filosuna Sahip Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması ŞaşırttıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hasat Meyve
100 Yıl Sonra İnsanlar Kaç Yıl Yaşayacak? Öğrenince Ağzınız Açık Kalacak 100 Yıl Sonra İnsanlar Kaç Yıl Yaşayacak? Öğrenince Ağzınız Açık Kalacak
Geçtiğimiz Sene Akciğer Kanseri Teşhisi Konulmuştu! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Hayatını Kaybetti
Emekli Promosyonlarında Yeni Rekor! Başvuran Emeklilere 28 Bin 500 TL Ödeme ve Çift Promosyon Yöntemi Başvuran Emeklilere 28 Bin 500 TL Ödeme!
Günün En Şanslı Burçları Belli Oldu! Tatiliniz Bayram Olacak Günün En Şanslı Burçları Belli Oldu! Tatiliniz Bayram Olacak
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’ AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’
Geçtiğimiz Sene Akciğer Kanseri Teşhisi Konulmuştu! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Hayatını Kaybetti
7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı 7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı