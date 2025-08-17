100 Yıl Sonra İnsanlar Kaç Yıl Yaşayacak? Öğrenince Ağzınız Açık Kalacak

Dünya genelinde yaşam süresi giderek artıyor, ancak bu artışın bir sınırı olup olmadığı bilim insanlarını ikiye böldü. Son yüzyıllarda tıptaki ilerlemeler, yaşam standartlarının yükselmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşması, insan ömrünü hiç olmadığı kadar uzattı. Yine de önümüzdeki yüzyılda ömrün ne kadar daha uzayabileceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

100 Yıl Sonra İnsanlar Kaç Yıl Yaşayacak? Öğrenince Ağzınız Açık Kalacak
1800’lü yıllarda ortalama insan ömrü 40 yılın altındayken, bugün Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu rakam 71,4 yıla çıkmış durumda. Bu yükselişin ardında modern tıp, hijyen koşullarındaki iyileşme, beslenme alışkanlıkları ve sosyal gelişmeler yatıyor.

Yaşam süresinin ne kadar ileriye taşınabileceğine dair en dikkat çekici örneklerden biri ise 122 yıl yaşayan Jeanne Calment. Ancak uzmanlara göre bu tür vakalar olağanüstü istisnalar.

2070 İÇİN İYİMSER SENARYO

Bazı araştırmacılar, özellikle Hollanda’daki bilim insanları, yaşam süresinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını düşünüyor. 2017’de Nature dergisinde yayımlanan bir çalışmada, 2070 yılına kadar ortalama yaşam süresinin 125 yıla ulaşabileceği öngörülüyor. Bu tahmin, tıbbi teknolojilerdeki ilerlemeler ve yaşam koşullarının sürekli iyileşmesine dayandırılıyor. Kadınların bu yaşa ulaşma ihtimalinin erkeklere oranla daha yüksek olduğu da belirtiliyor.

Ancak herkes bu görüşe katılmıyor. Nature Aging dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, 2024 itibarıyla yaşam beklentisindeki artış hızında yavaşlama gözlendi. Harvard Üniversitesi’nden Prof. William Mair, modern tıbbın bir “ölümlülük sınırına” dayanmış olabileceğini savunuyor. Ona göre bu sınırı aşmak yalnızca daha iyi yaşam koşullarıyla değil, yaşlanma biyolojisini moleküler düzeyde değiştiren köklü keşiflerle mümkün olacak.

ÖMRÜ KISALTAN NEDENLER NEDİR?

Uzmanlara göre insan ömrünü sınırlayan başlıca etkenler şunlar:

Kronik hastalıklar: Kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser başta geliyor.

Obezite: Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme ciddi risk oluşturuyor.

Sosyoekonomik baskılar: Kaynak yetersizliği, sağlık hizmetlerine erişimde zorluklar ve çevresel faktörler yaşam kalitesini düşürüyor.

GELECEĞİN CEVABI AÇIKLANDI

Bilim insanları, gelecekte yaşam beklentisinin hem yaşam kalitesindeki artış hem de biyolojik yaşlanmaya yönelik köklü araştırmalar sayesinde belirleneceğini düşünüyor. Kimilerine göre insanlar 300 yıl bile yaşayabilir; kimilerine göreyse bu yalnızca bilim kurgu senaryosu.

