Vücuda Acısız Şekilde Nüfuz Ediyor, Gizli Gizli Kansere Götürüyor! Avrupa'da Görülmeye Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enfeksiyon, kirli tatlı sularla temas sırasında gerçekleşiyor. Tatlı su salyangozlarının taşıdığı larvalar, yüzme veya balık tutma sırasında cilt yoluyla vücuda geçebiliyor. Tulane Tıp Fakültesi’nde yürütülen çalışmaya göre bu süreç, ağrı ya da kaşıntı gibi uyarıcı belirtiler vermiyor. Bunun nedeni ise parazitin, beyne ağrı sinyallerini ileten TRPV1+ proteininin faaliyetini baskılaması.

Çalışmayı yürüten Dr. De’Broschi R. Herbert, bu buluşun tıp açısından büyük önem taşıyabileceğini belirtiyor. Herbert, parazitin ağrı sinyallerini bloke etmek için kullandığı moleküllerin izole edilmesi halinde, opioid bazlı ilaçlara alternatif yeni nesil, bağımlılık yapmayan ağrı kesicilerin geliştirilebileceğini söylüyor.

AVRUPA'DA GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Şistosomiyazis uzun yıllar boyunca Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika ile sınırlıydı. Ancak artan seyahatler ve iklim değişikliğinin etkisiyle parazitin Avrupa’ya yayıldığı bildiriliyor. Son dönemde İspanya, Portekiz ve Fransa’nın bazı bölgelerinde vakalara rastlandı. Uzmanlara göre küresel ısınma, Avrupa’daki tatlı su kaynaklarını parazitin yaşaması için daha elverişli hale getiriyor.

BELİRTİLERİ VE RİSKLERİ NELER?

Hastalığın ilk işaretleri kaşıntı ve cilt döküntüsüyle başlıyor. Daha sonra ateş, öksürük, ishal ve kas ağrıları görülebiliyor. Ancak bu belirtiler birçok farklı hastalıkla karıştırıldığı için şistosomiyazis sıklıkla yanlış teşhis ediliyor. Tedavi edilmediğinde kısırlık, körlük, organ yetmezliği ve mesane kanseri gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

Hastalığın tedavisinde praziquantel isimli ilaç kullanılıyor. Uzmanlar, enfeksiyon riskine karşı tatlı sularda yüzülmemesini, çıplak ayakla dolaşılmamasını öneriyor. Parazitlerin tuzlu ve klorlu sularda yaşayamadığı belirtiliyor.