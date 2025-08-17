Küresel Isınmanın Dostu Burçlar Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz mevsimi, küresel ısınmanın da etkisiyle her geçen yıl daha sıcak geçiyor. Kimileri kavurucu sıcaklardan bunalsa da, bazı burçlar bu dönemlerde adeta enerjik bir hale geliyor. Astrolog Lyudmila Bulgakova, yüksek sıcaklıklardan hoşlanan burçları sıraladı.

KOÇ BURCU

Ateş grubunun temsilcisi Koç burçları, sıcak günlerde enerjilerinin zirveye çıktığını hissediyor. Güneş altında daha hareketli ve dinamik olan Koçlar, yaz aylarında büyük işler başarma potansiyeline sahip. Onlar için sıcak hava bir engel değil, tam tersine motivasyon kaynağı.

BAŞAK BURCU

Başaklar, soğuk havaları sevmeyen ve yaz mevsiminden keyif alan burçların başında geliyor. Yüzmek, güneşlenmek ve doğa yürüyüşleri yapmak onlar için en iyi aktiviteler arasında. Aşırı sıcaklarda bile açık havada vakit geçirmekten zevk alan Başaklar, yaz günlerini en verimli şekilde değerlendirmeyi başarıyor.

OĞLAK BURCU

Oğlaklar için sıcak hava bir tercih değil, adeta bir ihtiyaç. Soğuktan kolayca etkilenen bu burcun temsilcileri, ısınmak için her fırsatı değerlendiren yapılarıyla biliniyor. Bu nedenle Oğlakların, yıl boyu sıcak iklime sahip bölgelerde yaşamayı tercih etmesi şaşırtıcı değil.