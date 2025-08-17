Küresel Isınmanın Dostu Burçlar Açıklandı

Ünlü astrolog Lyudmila Bulgakova, sıcağı en çok seven ve aşırı sıcaklardan dahi rahatsız olmayan burçları açıkladı. Bu burçlar küresel ısınmanın dostu olarak yorumlanıyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Küresel Isınmanın Dostu Burçlar Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz mevsimi, küresel ısınmanın da etkisiyle her geçen yıl daha sıcak geçiyor. Kimileri kavurucu sıcaklardan bunalsa da, bazı burçlar bu dönemlerde adeta enerjik bir hale geliyor. Astrolog Lyudmila Bulgakova, yüksek sıcaklıklardan hoşlanan burçları sıraladı.

Küresel Isınmanın Dostu Burçlar Açıklandı - Resim : 1

KOÇ BURCU

Ateş grubunun temsilcisi Koç burçları, sıcak günlerde enerjilerinin zirveye çıktığını hissediyor. Güneş altında daha hareketli ve dinamik olan Koçlar, yaz aylarında büyük işler başarma potansiyeline sahip. Onlar için sıcak hava bir engel değil, tam tersine motivasyon kaynağı.

Küresel Isınmanın Dostu Burçlar Açıklandı - Resim : 2

BAŞAK BURCU

Başaklar, soğuk havaları sevmeyen ve yaz mevsiminden keyif alan burçların başında geliyor. Yüzmek, güneşlenmek ve doğa yürüyüşleri yapmak onlar için en iyi aktiviteler arasında. Aşırı sıcaklarda bile açık havada vakit geçirmekten zevk alan Başaklar, yaz günlerini en verimli şekilde değerlendirmeyi başarıyor.

Küresel Isınmanın Dostu Burçlar Açıklandı - Resim : 3

OĞLAK BURCU

Oğlaklar için sıcak hava bir tercih değil, adeta bir ihtiyaç. Soğuktan kolayca etkilenen bu burcun temsilcileri, ısınmak için her fırsatı değerlendiren yapılarıyla biliniyor. Bu nedenle Oğlakların, yıl boyu sıcak iklime sahip bölgelerde yaşamayı tercih etmesi şaşırtıcı değil.

Bilim Dünyası Hindi Dinozoru Fosiliyle Sarsıldı: Bu Tür Daha Önce BilinmiyorduBilim Dünyası Hindi Dinozoru Fosiliyle Sarsıldı: Bu Tür Daha Önce BilinmiyorduYaşam

Trafikte Yeni Dönem: Hız Sınırından Yaya Geçidine Kadar Bildiğiniz Her Şey Tümden DeğişecekTrafikte Yeni Dönem: Hız Sınırından Yaya Geçidine Kadar Bildiğiniz Her Şey Tümden DeğişecekEkonomi

Etiketler
Burç Burç Yorumları
Trabzonspor'un Orta Sahası PSG'den! Ertuğrul Doğan 30 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor: Takıma İlaç Olacak Trabzonspor'un Orta Sahası PSG'den
Bu Karttan Alan Emekliler Rahat Bir Nefes Alacak: Özel İndirim Fırsatları Başladı! Başvuran Hemen Alıyor Bu Kart Emekliye İndirim Sağlıyor
17 Ağustos 2025 Burç Yorumları: İçe Kapanmanın Vakti Gelip Çattı 17 Ağustos 2025 Burç Yorumları: İçe Kapanmanın Vakti Gelip Çattı
Bilim Dünyası Hindi Dinozoru Fosiliyle Sarsıldı: Bu Tür Daha Önce Bilinmiyordu Bilim Dünyası Hindi Dinozoru Fosiliyle Sarsıldı: Bu Tür Daha Önce Bilinmiyordu
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
Meteoroloji'den İki Bölgeye Fırtına Uyarısı! Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji'den İki Bölgeye Fırtına Uyarısı
Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu… Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu…
Trump’tan Sürpriz Diplomasi Hamlesi! Alaska Zirvesi’nden Sonra Harekete Geçti… Sadece 5 Gün Kaldı Trump’tan Sürpriz Diplomasi Hamlesi! Sadece 5 Gün Kaldı