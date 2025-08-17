17 Ağustos 2025 Burç Yorumları: İçe Kapanmanın Vakti Gelip Çattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Astroloji uzmanlarına göre 18 Ağustos tarihinde gökyüzü, içsel denge ve kişisel alanın önemini vurguluyor. İki gün boyunca düşük seyreden enerji nedeniyle yeni işlere başlamaktansa mevcut işleri toparlamak, ev düzeniyle ilgilenmek ve ruhsal dinginliği sağlamak öneriliyor.

Koç

Bugün başkalarının hayatına müdahil olmaktan kaçınmanız gerekiyor. Yardım etmek isteseniz bile iyi niyetiniz yanlış anlaşılabilir ve ilişkilerde gerginlik yaratabilir.

Boğa

Son dönemdeki adımlarınızı gözden geçirmek için uygun bir dönem. Hatalardan ders çıkararak iş ya da özel yaşamınızdaki sıkıntıları kolayca geride bırakabilirsiniz.

İkizler

Hareketsizlik sizi daha da yorabilir. Bu günlerde tembellik yerine küçük de olsa hareketli aktivitelerle meşgul olmalı, ev işleri ve iş hayatına odaklanmalısınız.

Yengeç

Maddi konularda şanslı bir dönem. Ev alım satımı ya da başka finansal işlemler düşündüğünüzden daha kazançlı sonuçlar doğurabilir.

Aslan

Görüşmeler ve toplantılar için elverişli bir gün değil. Çabanıza rağmen karşınızdakilerle ortak bir paydada buluşmakta zorlanabilirsiniz.

Başak

Hem bedensel hem de ruhsal arınma için uygun bir zaman. Klasik müzik dinlemek, iyi bir kitap okumak ya da hamam-sauna gibi aktiviteler size iyi gelecektir.

Terazi

Ağır konuları ertelemek ve günü daha çok günlük işlere ayırmak tavsiye ediliyor. Uzun süredir bekleyen küçük sorunları çözmek için doğru bir dönem.

Akrep

Başkalarına tavsiye vermek ya da yönlendirmeye çalışmak ilişkilerde faydadan çok zarar getirebilir. Karşınızdakilerin sizden talep etmediği bir konuda müdahil olmaktan kaçının.

Yay

Uzun süredir ertelediğiniz işleri ele almanın tam zamanı. Hem evde hem işte verimli olacak, bekleyen işleri hızlı ve kaliteli bir şekilde tamamlayabileceksiniz.

Oğlak

Aceleyle hareket etmek yerine sakin kalmanız gerekiyor. İçsel coşkuya kapılmadan, yavaş ve planlı adımlar atmak daha verimli sonuç getirecek.

Kova

Pazartesi günü üzerinize gelebilecek yorgunluk sizi tamamen durdurmamalı. Kısa bir dinlenmenin ardından farklı bir işle meşgul olmak enerjinizi dengeleyecektir.

Balık

Size sürekli olumsuz hisler veren kişilerle mesafenizi korumanızda fayda var. Pazar günü moralinizi, Pazartesi ise iş verimliliğinizi düşürebilirler.

