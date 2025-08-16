En Çok Satılan Televizyon Markaları Belli Oldu: Teknoloji Devi Rakiplerini Solladı

Küresel TV pazarının en çok satan markaları belli oldu. Liderlik, akıllı telefon sektöründe de zirvede yer alan teknoloji devine ait olurken, ilk 5 sıralaması Türkiye’deki tercihlerle de büyük ölçüde örtüştü.

Tıpkı akıllı telefon, bilgisayar ve tablet sektörlerinde olduğu gibi televizyon pazarında da kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Her bütçeye uygun modeller üretilse de, yüksek fiyatlı televizyonlar genellikle en gelişmiş kullanıcı deneyimini sunuyor.

SATIŞLARDA HAFİF ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Pazar araştırma şirketi TrendForce’un verilerine göre, 2024’te dünya genelinde TV sevkiyatları geçen yıla kıyasla yüzde 2 artarak 92,5 milyon adede ulaştı. Ancak yılın son çeyreğinde bu artışın yerini küçük bir düşüşe bırakması bekleniyor. Araştırma, yıl sonunda yüzde 1,1’lik bir gerileme olabileceğini öngörüyor.

EN ÇOK SATAN İLK 5 TELEVİZYON MARKASI BELLİ OLDU

Araştırmaya göre dünyanın en çok satan televizyon markaları şu şekilde sıralandı:

1.Samsung – 16,55 milyon adet (%17,9)

2.TCL – 14,08 milyon adet (%15,2)

3.Hisense – 12,88 milyon adet (%14,9)

4.LG – 10,88 milyon adet (%11,8)

5.Xiaomi – 5,3 milyon adet (%5,8)

Diğer markaların toplam payı ise 31,76 milyon adet ile yüzde 34,3 olarak belirlendi. İlginç bir şekilde, bu küresel sıralama Türkiye’de en çok tercih edilen markalarla büyük oranda örtüşüyor.

