Kan grubuna göre beslenme, kişinin kan grubuna uygun gıdaları seçmesi ve bazı yiyeceklerden uzak durması üzerine kurulu bir beslenme yaklaşımı olarak öne çıkıyor. Bu diyet, Dr. Peter D’Adamo’nun “Kan Grubunuz İçin Doğru Beslenin” adlı kitabıyla popülerlik kazandı.

Kan Grubuna Göre Diyet: Hangi Kan Grubu Hangi Besinlerden Kaçınmalı?
D’Adamo’ya göre her kan grubunun farklı beslenme ihtiyaçları bulunuyor ve bazı gıdalar kan grubuna göre faydalı veya zararlı olabiliyor.

0 KAN GRUBU: AVCILAR

Protein ağırlıklı bir beslenme öneriliyor. Et, balık, sebze, meyve ve fındık gibi gıdalar tüketilmeli.

Kaçınılması gerekenler: Buğday, mısır, çavdar ve arpa sindirim sorunlarına yol açabilir; süt ve peynir zor sindirilir; mercimek ve fasulye iltihaplanmayı tetikleyebilir.

Önerilen içecekler: Nane çayı, kuşburnu infüzyonu

A KAN GRUBU: ÇİFTÇİLER

Genellikle vejetaryen bir beslenme planı uygundur; etten uzak durulmalıdır.

Kaçınılması gerekenler: Süt, peynir ve buğday sindirim ve iltihap sorunlarına yol açabilir.

Beslenme listesi: Sebze, meyve (ananas, kayısı, greyfurt, limon, erik), hububat, sağlıklı yağlar, balık ve deniz ürünleri (levrek, sardalya, alabalık, morina)

B KAN GRUBU: UYUMLULAR

Geniş bir yiyecek yelpazesi tüketebilir.

Tüketilebilir: Et, balık, yumurta, süt ürünleri, hububat, sebze, meyve

Kaçınılması gerekenler: Mısır (metabolik sorunlara yol açabilir), tavuk (bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir)

AB KAN GRUBU: GİZEMLİLER

Karma beslenme uygundur, ancak kırmızı etten uzak durulmalıdır.

Kaçınılması gerekenler: Mısır (metabolik sorun), karabuğday (iltihaplanma)

Önerilen yiyecekler: Balık, havyar, soya, pirinç, meyve, kırmızı şarap

Önerilen yöntem: Gün boyunca küçük porsiyonlar halinde beslenmek

Uzmanlar, kan grubuna göre beslenmenin bazı riskler taşıyabileceğine dikkat çekiyor. Bazı besinlerin eksik, bazılarının ise aşırı tüketilmesi sağlık açısından sorun yaratabilir. Diyet değişikliği veya özel beslenme planına başlamadan önce mutlaka bir doktora veya beslenme uzmanına danışılması tavsiye ediliyor.

