Kan Grubuna Göre Diyet: Hangi Kan Grubu Hangi Besinlerden Kaçınmalı?
Kan grubuna göre beslenme, kişinin kan grubuna uygun gıdaları seçmesi ve bazı yiyeceklerden uzak durması üzerine kurulu bir beslenme yaklaşımı olarak öne çıkıyor. Bu diyet, Dr. Peter D’Adamo’nun “Kan Grubunuz İçin Doğru Beslenin” adlı kitabıyla popülerlik kazandı.
D’Adamo’ya göre her kan grubunun farklı beslenme ihtiyaçları bulunuyor ve bazı gıdalar kan grubuna göre faydalı veya zararlı olabiliyor.
0 KAN GRUBU: AVCILAR
Protein ağırlıklı bir beslenme öneriliyor. Et, balık, sebze, meyve ve fındık gibi gıdalar tüketilmeli.
Kaçınılması gerekenler: Buğday, mısır, çavdar ve arpa sindirim sorunlarına yol açabilir; süt ve peynir zor sindirilir; mercimek ve fasulye iltihaplanmayı tetikleyebilir.
Önerilen içecekler: Nane çayı, kuşburnu infüzyonu
A KAN GRUBU: ÇİFTÇİLER
Genellikle vejetaryen bir beslenme planı uygundur; etten uzak durulmalıdır.
Kaçınılması gerekenler: Süt, peynir ve buğday sindirim ve iltihap sorunlarına yol açabilir.
Beslenme listesi: Sebze, meyve (ananas, kayısı, greyfurt, limon, erik), hububat, sağlıklı yağlar, balık ve deniz ürünleri (levrek, sardalya, alabalık, morina)
B KAN GRUBU: UYUMLULAR
Geniş bir yiyecek yelpazesi tüketebilir.
Tüketilebilir: Et, balık, yumurta, süt ürünleri, hububat, sebze, meyve
Kaçınılması gerekenler: Mısır (metabolik sorunlara yol açabilir), tavuk (bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir)
AB KAN GRUBU: GİZEMLİLER
Karma beslenme uygundur, ancak kırmızı etten uzak durulmalıdır.
Kaçınılması gerekenler: Mısır (metabolik sorun), karabuğday (iltihaplanma)
Önerilen yiyecekler: Balık, havyar, soya, pirinç, meyve, kırmızı şarap
Önerilen yöntem: Gün boyunca küçük porsiyonlar halinde beslenmek
Uzmanlar, kan grubuna göre beslenmenin bazı riskler taşıyabileceğine dikkat çekiyor. Bazı besinlerin eksik, bazılarının ise aşırı tüketilmesi sağlık açısından sorun yaratabilir. Diyet değişikliği veya özel beslenme planına başlamadan önce mutlaka bir doktora veya beslenme uzmanına danışılması tavsiye ediliyor.
