Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahminlerine göre; ülkemizin kuzey ve batı bölgeleri ile Akdeniz’in bazı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir’in iç kesimleri, Aydın’ın kuzeyi, Antalya’nın batı bölümü, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren Samsun çevresinde, gece ise Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, diğer alanlarda sıcaklıkların normallere yakın olacağı öngörülüyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgarın çoğunlukla batı ve kuzeybatı yönlerinden, güneydoğu kesimlerde ise batı ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli (saatte 30–50 km) eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK UYARI

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan tahminlere göre ülkenin kuzey bölgeleri ve Doğu Akdeniz’in parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı; Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzeyi ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

GENEL UYARILAR

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, diğer bölgelerde ise normaller civarında olması bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzey ve iç kesimlerde kuzeyli, güney bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN DİNECEK?

Marmara ve Kuzey Ege'de etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetinde eseceği bildirildi. Ancak bugün itibarıyla rüzgarın etkisini yitirmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor.

İstanbul: 23°C / 30°C

Edirne: 18°C / 36°C

Çanakkale: 20°C / 34°C

Balıkesir: 18°C / 33°C

EGE

Genel olarak az bulutlu ve açık.

İzmir: 23°C / 32°C

Muğla: 17°C / 33°C

Afyonkarahisar: 19°C / 30°C

Denizli: 21°C / 35°C

AKDENİZ

Bölgenin doğusunda bulutlanma artacak; Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana: 25°C / 35°C

Antalya: 26°C / 30°C

Hatay: 25°C / 32°C (Bugün sabah saatlerinde kıyı kesimlerde sağanak geçişleri olabilir.)

Isparta: 19°C / 32°C

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık bir gün yaşanacak.

Ankara: 20°C / 35°C

Konya: 18°C / 34°C

Eskişehir: 19°C / 29°C

Yozgat: 17°C / 34°C

BATI KARADENİZ

Zamanla parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

Bolu: 13°C / 28°C

Zonguldak: 19°C / 25°C

Sinop: 20°C / 33°C

Düzce: 19°C / 31°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu.

Trabzon: 24°C / 30°C

Samsun: 20°C / 31°C

Rize: 22°C / 32°C

Amasya: 18°C / 39°C

DOĞU ANADOLU

Genel olarak açık ve az bulutlu.

Erzurum: 14°C / 33°C

Kars: 10°C / 32°C

Malatya: 21°C / 39°C

Van: 15°C / 29°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Sıcaklık yüksek, gökyüzü açık.

Diyarbakır: 23°C / 41°C

Gaziantep: 21°C / 36°C

Mardin: 23°C / 36°C

Siirt: 25°C / 40°C

Kaynak: Haber Merkezi