Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı

Türkiye’nin birçok bölgesinde özellikle Çanakkale ve Adana’da devam eden orman yangınlarıyla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gelibolu ve İmamoğlu yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangınlar nedeniyle tarihi alanlarda zarar oluşmadığı belirtildi. Müdahale hem havadan hem karadan yoğun şekilde devam ediyor.

Son Güncelleme:
Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Çanakkale ve Adana başta olmak üzere birçok bölgede alevlerle verilen zorlu mücadele sürerken, yetkililer yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.

İşte Türkiye’deki orman yangınlarında mücadelede son durum…

ADANA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, tamamen kontrol altına alındı.

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu ile Adana İmamoğlu’ndaki orman yangınlarının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden devam eden yangınlarla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Yumaklı, “Orman kahramanlarının yangınlarla aralıksız mücadele ettiğini belirten Yumaklı, "Çanakkale Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir” ifadelerini kullandı.

Adana İmamoğlu’ndaki yangına da değinen Bakan, “Ayrıca; Adana İmamoğlu’ndaki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız sürmektedir” dedi.

ÇANAKKALE’DE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çanakkale Gelibolu’daki orman yangınına ise Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı - Resim : 1
Çanakkale Gelibolu’da devam eden orman yangınından görüntüler: AA

Yangına karşı verilen mücadelede ekiplerin yaşadığı zorluklar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Orman yangınları İbrahim Yumaklı
Son Güncelleme:
Evlilik Teklifi Alan İrem Derici'den Bomba İtiraf: İlk Kez... Evlilik Teklifi Alan İrem Derici'den Bomba İtiraf
Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler… Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler…
Benfica Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Kötü Haber! Yıldız Futbolcuda Kas Yaralanması Tespit Edildi Benfica Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Kötü Haber!
CHP'de 'Delege' Kavgası, 1 Yaralı 2 Gözaltı CHP'de 'Delege' Kavgası... 1 Yaralı, 2 Gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler… Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler…
Pakistan’da Muson Kabusu! 7 Köy Haritadan Silindi, 645 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Yıkıldı Pakistan’da Muson Kabusu! 7 Köy Haritadan Silindi, 645 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Yıkıldı
Kayseri Erciyes’te Ölüm Getiren Kabus! Çadır Kiralayan Çift Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi Ünlü Kamp Yerinde Ölüm Getiren Kabus
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak ve Fırtına Kapıda Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak ve Fırtına Kapıda