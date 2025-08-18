Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Çanakkale ve Adana başta olmak üzere birçok bölgede alevlerle verilen zorlu mücadele sürerken, yetkililer yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.

İşte Türkiye’deki orman yangınlarında mücadelede son durum…

07.50 ADANA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, tamamen kontrol altına alındı.

00.15 BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu ile Adana İmamoğlu’ndaki orman yangınlarının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden devam eden yangınlarla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Yumaklı, “Orman kahramanlarının yangınlarla aralıksız mücadele ettiğini belirten Yumaklı, "Çanakkale Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir” ifadelerini kullandı.

Adana İmamoğlu’ndaki yangına da değinen Bakan, “Ayrıca; Adana İmamoğlu’ndaki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız sürmektedir” dedi.

Çanakkale / Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir.



Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir.



Ayrıca; Adana İmamoğlu’ndaki yangın da… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 17, 2025

23.00 ÇANAKKALE’DE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çanakkale Gelibolu’daki orman yangınına ise Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Çanakkale Gelibolu’da devam eden orman yangınından görüntüler: AA

Yangına karşı verilen mücadelede ekiplerin yaşadığı zorluklar cep telefonu kameralarına yansıdı.

