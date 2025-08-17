Çanakkale, Ankara, Hakkari, Adana… Alev Kapanı Büyüdükçe Büyüyor! Zamanla Yarışta Amansız Mücadele

Orman yangınları ile mücadele eden Türkiye’de bir ildeki yangın sönerken, bir başka il alevlere teslim oluyor. Çanakkale, Hakkari, Adana ve Ankara’da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Yangınlarda son durum ne? Hangi yangın yerleşim yerlerini risk altında tutuyor? İşte 4 ili saran ‘alev çemberinde’ son detaylar…

Son Güncelleme:
Çanakkale, Ankara, Hakkari, Adana… Alev Kapanı Büyüdükçe Büyüyor! Zamanla Yarışta Amansız Mücadele
Türkiye’de alevlere teslim olan illerde mücadele sürerken yeni orman yangınları başladı. Çanakkale Gelibolu’da 24 saattir alevleri söndürme çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmalarında 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300'den fazla personel görev alıyor. Tedbir amaçlı 7 köy tahliye edildi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangının çıkmasının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi, arazöz ve helikopter sevk edildi.

Hakkari Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyünde bilinmeyen bir sebeple çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Ankara’nın Bala ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. İşte aktif yangınlardaki son durum…

ADANA

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem karadan hem de havadan yoğun şekilde müdahale ediyor.

Yangının çıkmasının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi, arazöz ve helikopter sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, kontrol altına alınması için mücadele devam ediyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

HAKKARİ

Hakkari Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyünde henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemeye çalışan köylüler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ediyor.

ANKARA

Ankara’nın Bala ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININDA 2. GÜN

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla Eceabat’a yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde de yoğun şekilde sürüyor.

Yangın, Tayfur ve Cumalı köyleri arasında yer alan ormanlık alanda 16.28’de başladı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, Eceabat ilçesindeki ormanlara da sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ederken, ekipler bölgeyi kontrol altına almak için zamana karşı yarışıyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarında 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300'den fazla personel görev alıyor. Yangının ilerlemesini engellemek amacıyla halk da seferber oldu; çiftçiler kendi imkanlarıyla tankerlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

TARİHİ ALANLAR KAPATILDI

Yangının bölgedeki tarihi alanlara yaklaşması üzerine, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı önemli bir karar aldı. Ziyaretçi güvenliği, yangınla mücadele çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi ve bölgenin korunması amacıyla kuzey hattındaki alanlara (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

VALİ: 7 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle tahliye edilen köy sayısının yediye yükseldiğini duyurdu. Eceabat’a bağlı Beşyol köyünün de tedbir amaçlı boşaltıldığını belirten Vali Toraman, “Şu ana kadar alevler yerleşim yerlerine ulaşmadı. Tarihi alan yangından etkilenmedi ancak güvenlik gerekçesiyle bazı bölümler ziyarete kapatıldı” dedi.

Daha önce Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli ve Ilgardere ile Eceabat’a bağlı Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri de tahliye edilmişti.

Son Güncelleme:
