Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri'

Ankara’da çıkan tartışmada uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın hastaneden taburcu olan babası yaşanan dehşet gecesini anlattı. Baba Çakır, “20 kişiyle saldırdılar. Bu olay, İstanbul’daki Ahmet Minguzzi cinayetinin bir benzeri” diyerek saldırganların gerekli cezayı almasını istediğini belirtti.

Son Güncelleme:
Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Keçiören ilçesinde geçtiğimiz pazar gecesi yaşanan ve 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın yaşamını yitirdiği bıçaklı kavganın ardından yaralanan baba Şahin Çakır ile ağabey Hakkı Can Çakır hastaneden taburcu edildi.

Olay sonrası konuşan baba Çakır, kendilerine saldıranların organize hareket eden bir grup olduğunu iddia ederek “Bu olay, İstanbul’daki Ahmet Minguzzi cinayetinin bir benzeri” dedi.

Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri' - Resim : 1
Hayatını kaybeden Hakan Çakır

14 yaşındaki bir çocuğun 20 suç dosyası olduğuna dikkat çeken baba Çakır “Bu çocuk hâlâ dışarıda dolaşabiliyor. Bir başkasının çocuğu daha mı ölsün? Lütfen yaşa bakmadan gereken cezalar verilsin. Devletimiz bu çetelere göz yummasın” diyerek isyan etti.

Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri' - Resim : 2

“DAHA POLİS GELMEDEN 20 KİŞİ BASTI”

Olayda yaralanan baba Şahin Çakır, yaşananları şöyle anlattı: Kızım ve eski eşim eve dönüyordu. Merdiven başında laf atılmış. Kızım korkup Hakan’ı aramış. Oğlum tek başına geldi, ‘Anneniz yaşındaki kadına laf atılır mı?’ dedi. Tartışma çıktı. Biz olayın sesini duyup dışarı çıktık. Müdahale ettim, uzaklaştırmaya çalıştım. Ancak biri ‘5 dakikaya göreceksiniz siz’ deyip tehditler savurdu. Gerçekten de 5 dakika geçmeden üzerimize 20 kişiyle saldırdılar. Babaları en öndeydi. Elinde döner bıçağı vardı. Bizim elimizde hiçbir şey yoktu. Sadece kendimizi savunmaya çalıştık. Ambulans da, polis de çok geç geldi.

Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri' - Resim : 3

“BAŞKA HAKANLAR GİTMESİN”

Oğlunun hiçbir suçu olmadığını, yalnızca kız kardeşini korumaya çalıştığını söyleyen Çakır, “Ben bir evladımı kaybettim. Bu acının tarifi yok. Ama başka babalar da aynı acıyı yaşamasın diye ne gerekiyorsa yapacağım. Yasaların bu tür suçlara karşı daha caydırıcı hale gelmesini istiyorum” dedi.

Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri' - Resim : 4

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Saldırının ardından gözaltına alınan Taha Z. ve Samet Z. kardeşlerin yanı sıra ağabeyleri Emir Z. (19), babaları Cemal Z. (45) ve U.K. emniyete götürüldü. Baba ve üç kardeş tutuklandı. Ailenin sosyal medyada bıçaklar, tabancalar ve uzun namlulu silahlarla çektirdiği pozlar büyük tepki topladı.

NELER OLMUŞTU?

Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde yaşanan olayda, çiğ köfte dükkânı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve 15 yaşındaki kız kardeşi, iş çıkışı evlerine dönerken merdiven başında oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerle yol verme yüzünden tartıştı. İddiaya göre iki kardeş, sözlü tacizde bulundu. Korkuya kapılan kız çocuğu, durumu ağabeyi Hakan Çakır’a bildirdi.

Hakan Çakır olay yerine gelip, yaşananlara tepki gösterdi. Ancak kısa süre sonra, taraflar arasında sözlü tartışma büyüdü ve arbede başladı.

Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri' - Resim : 5

"10-15 KİŞİLİK GRUP BIÇAKLARLA SALDIRDI"

Tartışmanın ardından, Çakır ailesinin iddiasına göre 10-15 kişilik bir grup bıçaklarla saldırdı. Hakan Çakır bıçak darbeleriyle hayatını kaybederken, ağabeyi ve babası da yaralandı.

Türkiye Ayağa Kalkmıştı... Hakan Çakır Cinayetinde Yeni Detay Ortaya Çıktı: Başına Silah Dayayıp...Türkiye Ayağa Kalkmıştı... Hakan Çakır Cinayetinde Yeni Detay Ortaya Çıktı: Başına Silah Dayayıp...Güncel

Başkentte Dehşet: ‘Yol Ver’ Tartışması Cinayetle Bitti! Kız Kardeşini Taciz Ettiler, Hakan'ı ÖldürdülerBaşkentte Dehşet: ‘Yol Ver’ Tartışması Cinayetle Bitti! Kız Kardeşini Taciz Ettiler, Hakan'ı ÖldürdülerGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Hakan Çakır Ankara Mattia Ahmet Minguzzi
Son Güncelleme:
Bunu Yapan Site Yönetimi Yandı! Bakan Murat Kurum Yeni Düzenlemeyi Duyurdu: Sıkı Denetim Yolda Fahiş Site Aidatlarına Sıkı Denetim Geliyor
Galatasaray'ın Kurtarıcısı Barış Alper İçin Flaş Karar! Gözler Yönetime Çevrildi Barış Alper İçin Flaş Karar
Trump'tan Kritik 'Rusya' Açıklaması! 'Gelişmeler Var' Diyerek Duyurdu 'Gelişmeler Var' Diyerek Duyurdu! Kritik 'Rusya' Mesajı
Seyhan Avşar’ın Ortaya Çıkardığı ‘Müzik Kursunda İstismar’ Skandalında Kritik Tarih Yaklaştı! Fail Serkan Güneş Hakim Karşısına Çıkacak ‘Müzik Kursunda İstismar’ Skandalında Kritik Tarih Yaklaştı! Fail Serkan Güneş Hakim Karşısına Çıka
Attan Düşen AKP'li Eski Başkan Ağır Yaralandı! Attan Düşen AKP'li Eski Başkan Ağır Yaralandı!
Ankara'dakiler Dikkat: Bu Yollar Yarın Trafiğe Kapalı Olacak Ankara'dakiler Dikkat! Bu Yollar Yarın Trafiğe Kapalı Olacak
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
Geçtiğimiz Sene Akciğer Kanseri Teşhisi Konulmuştu! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Hayatını Kaybetti
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’ AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’
AKP Disipline Sevk Etmişti: Mücahit Birinci Partisinden İstifa Etti Mücahit Birinci'den 'Jet' Hızıyla İstifa