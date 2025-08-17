Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Keçiören ilçesinde geçtiğimiz pazar gecesi yaşanan ve 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın yaşamını yitirdiği bıçaklı kavganın ardından yaralanan baba Şahin Çakır ile ağabey Hakkı Can Çakır hastaneden taburcu edildi.

Olay sonrası konuşan baba Çakır, kendilerine saldıranların organize hareket eden bir grup olduğunu iddia ederek “Bu olay, İstanbul’daki Ahmet Minguzzi cinayetinin bir benzeri” dedi.

Hayatını kaybeden Hakan Çakır

14 yaşındaki bir çocuğun 20 suç dosyası olduğuna dikkat çeken baba Çakır “Bu çocuk hâlâ dışarıda dolaşabiliyor. Bir başkasının çocuğu daha mı ölsün? Lütfen yaşa bakmadan gereken cezalar verilsin. Devletimiz bu çetelere göz yummasın” diyerek isyan etti.

“DAHA POLİS GELMEDEN 20 KİŞİ BASTI”

Olayda yaralanan baba Şahin Çakır, yaşananları şöyle anlattı: Kızım ve eski eşim eve dönüyordu. Merdiven başında laf atılmış. Kızım korkup Hakan’ı aramış. Oğlum tek başına geldi, ‘Anneniz yaşındaki kadına laf atılır mı?’ dedi. Tartışma çıktı. Biz olayın sesini duyup dışarı çıktık. Müdahale ettim, uzaklaştırmaya çalıştım. Ancak biri ‘5 dakikaya göreceksiniz siz’ deyip tehditler savurdu. Gerçekten de 5 dakika geçmeden üzerimize 20 kişiyle saldırdılar. Babaları en öndeydi. Elinde döner bıçağı vardı. Bizim elimizde hiçbir şey yoktu. Sadece kendimizi savunmaya çalıştık. Ambulans da, polis de çok geç geldi.

“BAŞKA HAKANLAR GİTMESİN”

Oğlunun hiçbir suçu olmadığını, yalnızca kız kardeşini korumaya çalıştığını söyleyen Çakır, “Ben bir evladımı kaybettim. Bu acının tarifi yok. Ama başka babalar da aynı acıyı yaşamasın diye ne gerekiyorsa yapacağım. Yasaların bu tür suçlara karşı daha caydırıcı hale gelmesini istiyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Saldırının ardından gözaltına alınan Taha Z. ve Samet Z. kardeşlerin yanı sıra ağabeyleri Emir Z. (19), babaları Cemal Z. (45) ve U.K. emniyete götürüldü. Baba ve üç kardeş tutuklandı. Ailenin sosyal medyada bıçaklar, tabancalar ve uzun namlulu silahlarla çektirdiği pozlar büyük tepki topladı.

NELER OLMUŞTU?

Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde yaşanan olayda, çiğ köfte dükkânı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve 15 yaşındaki kız kardeşi, iş çıkışı evlerine dönerken merdiven başında oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerle yol verme yüzünden tartıştı. İddiaya göre iki kardeş, sözlü tacizde bulundu. Korkuya kapılan kız çocuğu, durumu ağabeyi Hakan Çakır’a bildirdi.

Hakan Çakır olay yerine gelip, yaşananlara tepki gösterdi. Ancak kısa süre sonra, taraflar arasında sözlü tartışma büyüdü ve arbede başladı.

"10-15 KİŞİLİK GRUP BIÇAKLARLA SALDIRDI"

Tartışmanın ardından, Çakır ailesinin iddiasına göre 10-15 kişilik bir grup bıçaklarla saldırdı. Hakan Çakır bıçak darbeleriyle hayatını kaybederken, ağabeyi ve babası da yaralandı.

Kaynak: DHA