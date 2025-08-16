Türkiye Ayağa Kalkmıştı... Hakan Çakır Cinayetinde Yeni Detay Ortaya Çıktı: Başına Silah Dayayıp...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Keçiören’de kız kardeşi ve annesini taciz eden şahısları uyaran 22 yaşındaki Hakan Çakır, çıkan tartışmanın aileler arası kavgaya dönüşmesinin ardından bıçaklanmış ve hayatını kaybetmişti. Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır da bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hakan Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralı ağabeyi ve babası ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.

SİLAHLA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Hakan Çakır’ı katleden şahıslardan birinin TikTok’ta yaptığı silahlı paylaşımı ortaya çıktı.

Görüntülerde, Hakan’ın katilinin arkadaşı olduğu tahmin edilen bir kişinin başına silah dayadığı görüldü.

