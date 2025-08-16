Türkiye Ayağa Kalkmıştı... Hakan Çakır Cinayetinde Yeni Detay Ortaya Çıktı: Başına Silah Dayayıp...

Ankara'da katledilen Hakan Çakır'ın katillerinden olan şahsın bir işinin başına silah dayadığı görüntüleri TikTok'ta paylaştığı ortaya çıktı.

Türkiye Ayağa Kalkmıştı... Hakan Çakır Cinayetinde Yeni Detay Ortaya Çıktı: Başına Silah Dayayıp...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Keçiören’de kız kardeşi ve annesini taciz eden şahısları uyaran 22 yaşındaki Hakan Çakır, çıkan tartışmanın aileler arası kavgaya dönüşmesinin ardından bıçaklanmış ve hayatını kaybetmişti. Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır da bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hakan Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralı ağabeyi ve babası ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.

Türkiye Ayağa Kalkmıştı... Hakan Çakır Cinayetinde Yeni Detay Ortaya Çıktı: Başına Silah Dayayıp... - Resim : 1

SİLAHLA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Hakan Çakır’ı katleden şahıslardan birinin TikTok’ta yaptığı silahlı paylaşımı ortaya çıktı.

Görüntülerde, Hakan’ın katilinin arkadaşı olduğu tahmin edilen bir kişinin başına silah dayadığı görüldü.

Başkentte Dehşet: ‘Yol Ver’ Tartışması Cinayetle Bitti! Kız Kardeşini Taciz Ettiler, Hakan'ı ÖldürdülerBaşkentte Dehşet: ‘Yol Ver’ Tartışması Cinayetle Bitti! Kız Kardeşini Taciz Ettiler, Hakan'ı ÖldürdülerGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cinayet Ankara
Bu Karttan Alan Emekliler Rahat Bir Nefes Alacak: Özel İndirim Fırsatları Başladı! Başvuran Hemen Alıyor Bu Kart Emekliye İndirim Sağlıyor
Bakan Bayraktar Açıkladı! İşte Next Sosyal'ın Kullanıcı Sayısı Bakan Bayraktar Açıkladı! İşte Next Sosyal'ın Kullanıcı Sayısı
Lüks Yatta Şüpheli Ölüm! Genç Bikini Tasarımcısı Ölü Bulundu, 60 Yaşındaki Adam Çırılçıplak İskeleye Koştu Bikini Tasarımcısı Genç Kadın Lüks Yatta Şüpheli Şekilde Ölü Bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Neşteri Vurdu: 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı! 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı!
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
Meteoroloji'den Kritik Uyarılar! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat: Sağanak ve Fırtına Kapıda Doğu Karadeniz’de Sağanak, Ege’de Fırtına Bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hediye Ettiği Kalemleri Gelir Kapısı Yapmışlar! Fiyatı Dudak Uçuklattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hediye Ettiği Kalemleri Gelir Kapısı Yapmışlar! Fiyatı Dudak Uçuklattı