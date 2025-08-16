Bakan Bayraktar Açıkladı! İşte Next Sosyal'ın Kullanıcı Sayısı

Selçuk Bayraktar’ın kurduğu yerli sosyal medya uygulaması Next Sosyal, 1 milyon kullanıcıyı aştı. Bayraktar, 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle yapılacak paylaşımlar için yapılacak çekilişlerle hediyelerin verileceğini belirtti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Next Sosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin en sosyal mecrası NSosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen, gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!" ifadelerine yer verdi.

ÇEKİLİŞLE HEDİYE KAMPANYASI SÜRÜYOR

Bayraktar, 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda yapılacak paylaşımlar için gerçekleştirilecek çekilişlerle elektrikli bisiklet, PlayStation, GoPro, Monster bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı saat ve bluetooth kulaklık hediye edileceğini belirtti.

Bayraktar, 4 Temmuz'da platformun beta sürümünün yayınlandığını duyurdu. Next Sosyal'in öncelikle Türkiye'de, ardından kardeş ve dost ülkelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

