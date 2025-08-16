Bakan Bayraktar Açıkladı! İşte Next Sosyal'ın Kullanıcı Sayısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Next Sosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin en sosyal mecrası NSosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen, gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!" ifadelerine yer verdi.

ÇEKİLİŞLE HEDİYE KAMPANYASI SÜRÜYOR

Bayraktar, 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda yapılacak paylaşımlar için gerçekleştirilecek çekilişlerle elektrikli bisiklet, PlayStation, GoPro, Monster bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı saat ve bluetooth kulaklık hediye edileceğini belirtti.

Bayraktar, 4 Temmuz'da platformun beta sürümünün yayınlandığını duyurdu. Next Sosyal'in öncelikle Türkiye'de, ardından kardeş ve dost ülkelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi