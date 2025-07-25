Selçuk Bayraktar’dan NEXT Sosyal'e Katılan Eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a Romantik Hoş Geldin Mesajı

Selçuk Bayraktar’ın kendi kurduğu yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal'e katılan eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a yazdığı karşılama mesajı gündem oldu. Bayraktar eşine “Sizi burada görmek, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu" dedi.

Son Güncelleme:
Selçuk Bayraktar’dan NEXT Sosyal'e Katılan Eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a Romantik Hoş Geldin Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eşinin kurduğu yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal'e katıldı. Selçuk Bayraktar, eşini "Sizi burada görmek, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu" mesajıyla karşıladı.

Selçuk Bayraktar’dan NEXT Sosyal'e Katılan Eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a Romantik Hoş Geldin Mesajı - Resim : 1

Eşi Selçuk Bayraktar tarafından kurulan yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal'e katılan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, sürpriz bir şekilde karşılandı.

Selçuk Bayraktar’dan NEXT Sosyal'e Katılan Eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a Romantik Hoş Geldin Mesajı - Resim : 2

'NABIZ ARTIŞINA SEBEP OLAN TÜRDEN'

Selçuk Bayraktar, eşine "Sizi burada görmek, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu" ifadeleriyle hoş geldin dedi.

'HARİKA'

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ilk mesajı ise "Next Sosyal'e selam. Kendi hikayemizi, milli platformumuzda yazmak harika bir duygu" oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Selçuk Bayraktar
Son Güncelleme:
Skandal Meclis'e Geldi: Sahte Diploma Pazarı Büyüyor! 'Belgeler, e-Devlet'te Görünüyor' Skandal Meclis'e Geldi: Sahte Diploma Pazarı Büyüyor! 'Belgeler, e-Devlet'te Görünüyor'
Aşağılık Kompleksine Sahip Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Aşağılık Kompleksine Sahip Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Yavaş Açıkladı, 'AKP'den Kalma İmar Dodurga'yı Boğacak' Yavaş Açıkladı, 'AKP'den Kalma İmar Dodurga'yı Boğacak'
Ev Konservesi Yaparken Bu Kapakları Asla Kullanmayın Ev Konservesi Yaparken Bu Kapakları Asla Kullanmayın
ÇOK OKUNANLAR
Türk Futbol Tarihinde Bir İlk! Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer
Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi! Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi!
Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Hayatını Kaybetti Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Hayatını Kaybetti
Ekrem İmamoğlu Hastaneye Götürüldü Ekrem İmamoğlu Hastaneye Götürüldü
Ciğerlerimiz Yanıyor! Karabük ve Eskişehir Alev Alev, Antalya'nın Üç İlçesinde Aynı Anda Yangın Başladı ANTALYA'DA BÜYÜK ORMAN YANGINI! HEPSİ BİRDEN BAŞLADI