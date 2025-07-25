Selçuk Bayraktar’dan NEXT Sosyal'e Katılan Eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a Romantik Hoş Geldin Mesajı
Selçuk Bayraktar’ın kendi kurduğu yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal'e katılan eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a yazdığı karşılama mesajı gündem oldu. Bayraktar eşine “Sizi burada görmek, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu" dedi.
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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eşinin kurduğu yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal'e katıldı. Selçuk Bayraktar, eşini "Sizi burada görmek, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu" mesajıyla karşıladı.
Eşi Selçuk Bayraktar tarafından kurulan yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal'e katılan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, sürpriz bir şekilde karşılandı.
'NABIZ ARTIŞINA SEBEP OLAN TÜRDEN'
Selçuk Bayraktar, eşine "Sizi burada görmek, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu" ifadeleriyle hoş geldin dedi.
'HARİKA'
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ilk mesajı ise "Next Sosyal'e selam. Kendi hikayemizi, milli platformumuzda yazmak harika bir duygu" oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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