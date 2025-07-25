Yavaş Açıkladı, 'AKP'den Kalma İmar Dodurga'yı Boğacak'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP dönümde alınan bir imar kararına karşı açtıkları davayı kaybettiklerini açıkladı. Buna göre Çankaya’nın Dodurga Mahallesi ranta açılacak.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP döneminde Çankaya’nın Dodurga Mahallesi için alınan imar kararına karşı açtıkları davayı kaybettiklerini açıkladı. Yavaş, söz konusu imar değişikliğiyle Dodurga’nın ranta açılacağını belirtirken “Bu bir şehir planı değil. Bu bir gelecek tasavvuru hiç değil. Bu, çocuklarımıza bırakılacak bir yaşam değil, birer enkaz projeleridir” eleştirisinde bulundu.

‘RANT PLANIYLA BETON ÖRTÜSÜ’

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, imar planıyla birlikte yapılması beklenenlere ilişkin video da paylaştı. ‘Bir şehir nasıl katledilir, lütfen izleyin’ başlığıyla paylaştığı açıklamada Yavaş şu ifadeleri kullandı: “Burası Dodurga. Bir zamanlar nefes alınacak alanlar, çocukların oynayacağı boşluklar, doğanın sesini duyabileceğimiz vadilerdi burası. Ama önceki yönetim döneminde, ranta dayalı imar planlarıyla bu güzelliklerin üzeri betonla kapatıldı. İşte şimdi gördüğünüz gibi; her boş araziye birer beton kulesi dikilecek.

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK’

Söz konusu değişikliğe karşı hukuki mücadelede bulunduklarını belirten Yavaş “Biz bu düzeni durdurmak için elimizden geleni yaptık. İtiraz ettik, dava açtık, “Bu şehir hepimizin” dedik. Ama mahkemeyi kaybettik. Bu bir şehir planı değil. Bu bir gelecek tasavvuru hiç değil. Bu, çocuklarımıza bırakılacak bir yaşam değil, birer enkaz projeleridir. Ranta dayalı imar planlarının burasıyla sınırlı olduğunu düşünmeyin: Yarın size bir başka katliamı, Alaacatlı Mahallesi’ni göstereceğim. Çünkü bu planlamaya ne yol yeter ne de altyapı” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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