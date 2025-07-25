Minguzzi Cinayeti Soruşturmasında Flaş Gözaltı

Kadıköy'de bit pazarında öldürülen Matia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları attığı belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bit pazarında 24 Ocak 2025’te bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit mesajları atan bir şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve Minguzzi ailesinin yaşadığı travma devam ederken, aileye yönelik tehditler soruşturmayı derinleştirmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden aileye yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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Kaynak: DHA

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Mattia Ahmet Minguzzi
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