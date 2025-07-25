Aksaray’da Kan Donduran Olay! 16 Yaşındaki Muhammed’e Ne Oldu? 'Oğlum Bıçağın Üzerine Düştü' Diye Anne Gözaltında

Aksaray’da evinin önünde kalbinden bıçaklanmış halde bulunan ve hayatını kaybeden 16 yaşındaki Muhammed’in annesi “Oğlum bıçağın üzerine düştü” dedi. Evde yapılan incelemede 2 bıçak bulaşık makinesinde bulurken, Muhammed’in annesi ve kardeşi gözaltına alındı.

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Aksaray’da Hürriyet Mahallesi 4701 Sokak’taki 2 katlı evin giriş katında saat 06.30 sıralarında dehşete düşüren bir olay yaşandı.

İddiaya göre Ayten Y.’nin çocuklar Muhammed Y. ve E.Y.'ye kahvaltı için bakkaldan ekmek alıp gelmelerini söylemesi üzerine tartışma çıktı.

Aksaray’da Kan Donduran Olay! 16 Yaşındaki Muhammed’e Ne Oldu? 'Oğlum Bıçağın Üzerine Düştü' Diye Anne Gözaltında - Resim : 1

KALBİNDEN BIÇAKLANMIŞ

Bakkala ekmek almaya giden E.Y., geri döndüğünde evin girişindeki merdivenlerde ağabeyi Muhammed Y.'yi kanlar içinde kalbinden bıçaklanmış buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aksaray’da Kan Donduran Olay! 16 Yaşındaki Muhammed’e Ne Oldu? 'Oğlum Bıçağın Üzerine Düştü' Diye Anne Gözaltında - Resim : 2

BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Anne Ayten Y. eve gelen polislere ''Oğlum bıçağın üstüne düştü. Oğlumdan bir haber var mı? Ne olur bana doğruyu söyleyin, oğlum yaşıyor mu?'' dedi.

Kalbine 15 santimetre derinliğinde bıçak saplanan 16 yaşındaki Muhammed Y. hayatını kaybetti.

ANNE VE OĞLU GÖZALTINDA

Polis, evde yaptığı incelemede 2 bıçağın bulaşık makinesi içinde olduğunu tespit etti. Ayten Y. ile ağabeyini kanlar içinde bulan E.Y., şüphe üzerine gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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