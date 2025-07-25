Henüz 19 Yaşındaydı... 5 Aylık Hamile Helin, Birlikte Yaşadığı Erkek Tarafından Katledildi

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Türkiye'de günden güne artan kadın cinayetleri toplumun temel sorunlarından biri haline gelirken, son olarak Diyarbakır'da, 5 aylık hamile olan 19 yaşındaki Helin Eren öldürüldü. Dün gece saatlerinde Sur ilçesi Çiftkapı mevkiinde yaşanan olayda, Eren'in birlikte yaşadığı S.Ş. (20), genç kadına tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Helin Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

HELİN TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yerinden kaçan S.Ş. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Helin Eren’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çiftehavuzlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

EVDEN KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Helin Eren'in 7 ay önce kaçarak dini nikah kıydığı, ilk günden itibaren S.Ş.'den şiddet gördüğü, 25 gün önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Olay gecesi Helin Eren'in kuzeniyle yürüdüğü sırada S.Ş. tarafından takip edildiği ve saldırıda vücuduna 9 mermi isabet ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA