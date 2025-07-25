Bakanlığın Köylerle İlgili Kararına CHP'den Eleştiri

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CHP Milletvekili Özgür Ceylan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Gelibolu hakkında aldığı mücavir alan kararına sert eleştirilerde bulundu. Ceylan, Bakanlığın Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 21 Temmuz 2025 günü yayınladığı mücavir alan kararıyla üç köyün Gelibolu mücavir alanına dahil edildiğini belirtti. Rant tehlikesine dikkat çeken Ceylan “Asıl amaç bölgeyi imara açıp yandaşa rant sağlamak” dedi. Ceylan, üç köy muhtarları ile ihtiyar heyetinden mücavir alan kararına karşı olduklarını bildirdiklerini hatırlatırken, “Köylere tek tek gittim, köylülerimizle sohbet ettik. Herkes karşı” diye konuştu.

'ASIL AMAÇ BÖLGEYİ İMARA AÇMAK'

Gelibolu Belediye Meclisi’nde CHP’nin çoğunlukta olduğunu, bu kararın Meclis’te reddedildiğini kaydeden Özgür Ceylan, “Bu bakanlık kararı belediyeye kazanç sağlamak için yapılıyor. Asıl amaç bölgeyi imara açıp yandaşa rant sağlamak” dedi. Kararın Gelibolu için doğru bir karar olmadığını ileri süren Özgür Ceylan, “Bakanlık bu yanlış karardan derhal vazgeçmelidir” uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi