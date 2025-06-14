Milli Savunma Bakanlığı'ndan TÜRGEV'E Kurban Bağışı Çağrısı

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CHP PM Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Milli Savunma Bakanlığı’nın TÜRGEV’E kurban desteğini Meclis gündemine getirdi. Ceylan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in cevaplaması için Meclis Başkanlığına verdiği önergede, “TÜRGEV’in 2025 yılı kurban bağışı kampanyasına ilişkin hazırladığı duyuru ve broşürleri, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yukarda bahsedildiği gibi bir üst yazı ile bakanlık personeline iletilmiş midir? Şayet böyle bir bir dağıtım yapıldı ise, ilgili vakfın duyurusunun yapılması talimatını siz mi verdiniz?” diye sordu.

'ONLİNE YA DA BANKA HESABINDAN'

Özgür Ceylan önergede kısa adı TÜRGEV olan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın 27 Mayıs 2025 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne “Sayın Cumhurbaşkanının kurucuları olduğundan bahisle, 29 yıldır genç kızların eğitimine hizmet ettiklerini ve bunu bağışlarla yaptıklarını” belirten bir yazının gönderildiğini aktardı.

Ceylan söz konusu yazıda şu ifadelerin yer aldığını aktardı: “Sizler de Kurban Bayramı’nda kurban bağışlarınızı online linki üzerinden ve banka hesaplarımızdan TÜRGEV’e ulaştırarak öğrencilerimizin beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz”

16 BİN 500 LİRA TALEP EDİLDİ

Soru önergesinde, TÜRGEV’in kurban bağış talebinde, bağışçılardan hisse bedeli 16 bin 500 lira talep edildiğini açıklayan Özgür Ceylan, “Kesilen kurbanlarınız bir sene boyunca öğrencilerimizin yemeklerinde ikram ediliyor. Sizler sayesinde yetişen ve ülkemizin geleceğine ışık tutan gençlerimizle yolunuzun en hayırlı şekilde kesişmesi ve güzel işlere vesile olması temennisiyle” şeklinde ifadelerin olduğunu söyledi.

Yazıda ayrıca katılım payı dağıtan bir finans kuruluşuna ait İBAN numasının da paylaşıldığını ifade eden Özgür Ceylan, “TÜRGEV’in söz konusu Kurban Bağışı kampanyasına ilişkin talep yazısının ve broşürlerinin, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün Bakanlık personeline kurumsal iletişim yoluyla ilettiği iddia edilmektedir” dedi.

'YAŞAR GÜLER'E SORDU: TALİMATI SİZ Mİ VERDİNİZ'

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan önegesinde, TÜRGEV’in 2025 yılı kurban bağışı kampanyasına ilişkin hazırladığı duyuru ve broşürlerin, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından bir üst yazı ile bakanlık personeline iletilip iletilmediği hakkında bilgi isterken, “Şayet böyle bir bir dağıtım yapıldı ise, ilgili vakfın duyurusunun yapılması talimatını siz mi (Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler) verdiniz?” diye sordu. TÜRGEV’in söz konusu Kurban Bağışı Kampanyasının duyurusunun MSB personeline yapılmasına ilişkin yasal dayanak olup olmadığı hakkında bilgi isteyen Özgür Ceylan, “Bakanlığınızın bir vakfın bağış kampanyasını personeline iletmesi hangi yönetmelik veya mevzuata dayanmaktadır?” diye sordu.

'BAŞKA DERNEK BROŞÜRLERİNİN DE DUYURUSU YAPILDI MI'

Milli Savunma Bakanlığının başka hangi vakıf, dernek ya da kurumların kurban bağışı veya benzeri kampanyalarını personeline duyurduğunu soran Özgür Ceylan, “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV), Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV) ve Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) gibi vakıflar için de benzer duyurular yapılmış mıdır? 2017–2025 yılları arasında bu kapsamda yapılan duyuruların listesi nedir? Bakanlığınızın, vakıf ve derneklere yönelik personeline yaptığı duyurularda gözettiği nesnellik, eşitlik ve temel kamu yararı kriterleri nelerdir?” diye sorarak, TÜRGEV’e bir ayrıcalık yapılıp yapılmadığı hakkında da bilgi istedi.

Kaynak: Haber Merkezi